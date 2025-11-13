תפילה בעד לומדי התורה: הבטחתו המיוחדת של הגר"ע פריד

בעיצומם של ההכנות להקמת 68 בתים חדשים בישראל, בתים של חתנים וכלות יתומים שחסרים כל גב משפחתי, יוצא מרן הפוסק הגר"ע פריד שליט"א בקריאה מיוחדת לציבור, מלווה בהבטחה נדירה המופנית באופן חד וברור אל לומדי התורה.

בנוסף לקריאה לעזור ליתומים, מודיע הפוסק כי יעמוד על קברו של מרן החזון איש זצ"ל במעמד תפילה מיוחד, שבו יקדיש את תפילתו בפרט עבור לומדי התורה שיזכו לשבת בבית ה' כל ימי חייהם, וללמוד את תורת ה' הקדושה בלי שום הפרעה.

בזמנים קשים אלו, כאשר עולם התורה נמצא תחת רדיפה משפטית חסרת תקדים, יעמוד הפוסק הנודע הגר"ע פריד שליט"א ויעתיר עלינו שנזכה ללמוד ללא הפרעות. מי יכול לפספס את ההזדמנות?

מצטרפים עכשיו! לחצו כאן לשליחת השמות לתפילת הפוסק >>>

הפוסק יתפלל עבור התורמים לקרן המיוחדת של 'ועד הרבנים', לנישואי 68 יתומים, חתנים וכלות העומדים להינשא בימים אלו, ומתחננים לעזרתנו הדחופה.

מדובר ב-68 סיפורים שונים של יתמות: יש שאיבדו הורה אחד, יש שאיבדו את שניהם. יש כאלו שנאלצו לעבור ממקום למקום, ויש כאלו שנשאו על גבם התמודדויות מורכבות של מחסור, אחריות, וכאב. המשותף לכולם: ברגע החשוב ביותר בחייהם, הם עומדים לבד.

ב"ועד הרבנים" בחנו באופן אישי ומוקפד את כל 68 המקרים, ואישרו אותם אחד אחד כיתומים אמיתיים העומדים להינשא בימים אלו וזקוקים לעזרה דחופה. כל תרומה תופנה ישירות לתמיכה בהם – תמיכה שבכוחה לשנות חיים.

מרן הפוסק הגר"ע פריד שליט"א יוצא בקריאה נדירה ומרגשת לציבור הרחב: "החובה מוטלת על כל אחד ואחד מעם ישראל. כמו שבית דין הם אביהם של יתומים – כך כל יהודי צריך לראות עצמו אחראי לשמחתם".

"זו אחת השאלות ששואלים כל אדם בבית דין של מעלה - האם דאגת לנישואי יתומים", מדגיש הגר"ע פריד, ומבטיח לתורמים ברכות גדולות: "יזכו לשמחות בבית בקרוב ממש, לנחת ילדים ונכדים, וינצלו מצרות ומחלות".

לרגל המצב, יקיים מרן הגר"ע פריד מעמד תפילה מיוחד על קברו של מרן החזון איש זצ"ל. במעמד זה, יקדיש את התפילה בפרט בעיקר בעד לומדי התורה – שיזכו לשבת בבית ה' כל ימי חייהם, ללמוד את תורתו הקדושה בלא שום הפרעה.

לא נוכל לעמוד מנגד מול דמעותיהם של 68 היתומים, החתנים והכלות המבקשים מאיתנו לעזור להם להיכנס בכבוד לחופה. תורמים עכשיו, ושולחים את השמות לתפילה המיוחדת של הפוסק הגר"ע פריד שליט"א.

