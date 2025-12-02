כיכר השבת
שמן של ישועות: בקבוק מבורך מפי האדמו"ר מראחמיסטריווקא 

יש מתנות רוחניות שהערך שלהן גבוה מכל מידה, מתנות שמעניקות לאדם תחושת קרבה לקדושה ולברכה אמיתית | במסגרת הקריאה לעזרה עבור שמונים ושלושה יתומים הנישאים בחודש כסליו, זוכים התורמים לקבל בקבוק שמן זית שהאדמו"ר בירך עליו בברכות קדשו

השמן מהודר זך ונקי, אך מעל כל זאת הוא נושא עליו ברכה פנימית עמוקה. ברכה שנאמרה מתוך לב רחום של צדיק המבקש טובתן של יתומי ישראל. כל מי שמקבל את השמן מקבל עמו זכות רוחנית נדירה שמלווה אותו ואת ביתו

השמן המבורך נועד לזכות את התורמים בבנים מאירים בתורה וביראת שמים, בשלווה ובשלום, בפרנסה נוחה ובהצלחה, ובנחת מכל יוצאי חלציהם. אנשי שלומו של האדמו"ר שליט"א מספרים על מקרים רבים שבהם נפתחו שערי ישועה בזכות הברכה שקיבלו ממנו, על שינוי שהגיע ברגע שלא ציפו לו ועל אור גדול שנכנס לבית

השמן אינו מוצע למכירה. הוא ניתן אך ורק כמתנה למי שנענה לבקשתו של האדמו"ר שליט"א ונושא בעול של מצוה גדולה: לסייע ליתומים שאין מי שיעמוד לצדם. הברכה היא חלק בלתי נפרד מהזכות הזו, והיא מגיעה כחלק מהחסד שהאדם עושה עם הזולת

כל מי שתורם עבור היתומים זוכה לקבל את בקבוק השמן המבורך. זוהי הבעת תודה ושותפות במצוה עצומה. בית שמכניס אליו את השמן מכניס עמו אווירה של קדושה, שמירה וברכה

לוחצים עכשיו כאן עכשיו וזוכים לקבל את השמן המבורך >>>

