להדליק נרות עם שמן, שרביט והקדשה מהגר"ש גלאי!

מאז שהיינו ילדים קטנים, אנחנו מקיימים את מצוות הדלקת נר חנוכה, בהידור רב, כל אחד ואחד כמנהג אבותיו.

אבל השנה, מרן הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי מגיע עם הצעה מאוד מיוחדת. במקום להדליק את הנרות בנר שעווה פשוט, הוא מציע לשלוח לכל אחד ואחד מאתנו שרביט הדלקה מיוחדת מכסף, ועליה חורטה ברכתו הטהורה אשר נכתבה בכתב יד קדשו.

מי שדיליק את נרות החנוכה עם השרביט הזאת, יזכה לרווח כפול ומכופל – גם מצוות הדלקת נר חנוכה שהיא מצווה חביבה עד מאוד, גם מצוות הצדקה שכידוע יש עניין מיוחד לתרום כסף לצדקה במיוחד בימי החנוכה שהם כנגד ספירת ה'הוד', אשר היא מסמלת תמיכה בלומדי התורה כפי שהורו גדולי המקובלים, וגם לזכות בברכתו הטהורה של מרן עמוד התפילה, הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט"א.

וכך אמר מרן הגר"ש גלאי שליט"א: "התורמים למגבית חנוכה כמניין נ"ר (250 שקלים) כמו שכתב רשכבה"ג הגר"ח קנייבסקי זצ"ל, תעמוד להם זכות הצדקה לקופת העיר, שהקב"ה יאיר את בתיהם בס"ד בפרנסה ברווח, בזיווגים הגונים בקרוב, נחת מהילדים וסיעתא דשמיא מופלגה".

לקבלת שמן ושרביט לפני חנוכה הקליקו כאן>>>

את שרביט ההדלקה המיוחדת העשויה כסף, ושעליה חורטה ברכת קדשו של מרן הגר"ש גלאי כפי שנכתבה בכתב יד קדשו, יעניק מרן לתורמים יחלק עוד לפני חנוכה, לתורמים כמניין נ"ר כנגד כל שמונת ימי החנוכה.

לצד שרביט הישועה יעניק מרן לתורמים גם את שמן המצוה, בקבוק של שמן זית זך, אשר בו מצווה מן המובחר להדליק את נרות החנוכה.

וזה לשון הברכה אשר חרט מרן בכתב יד קדשו, ושתופיע על כל שרביט ושרביט שיחלק מרן לתורמים: "בזכות הצדקה לקופת העיר שזוכים להאיר להרבה משפחות יזכו מידה כנגד מידה שהקב"ה יאיר להם שפע רוחני וגשמי. בברכה שמעון גלאי".