גם במלחמה: עונת החתונות ממשיכה!

חודש ניסן הוא חודש הגאולה והשמחה, אך מאחורי דלתות רבות ברחבי הארץ, השמחה מהולה בדמעות של כאב. עשרים ושמונה חתנים וכלות יתומים נישאים בימים אלו, מראש חודש ניסן ועד חג הפסח. עשרים ושמונה נשמות שצועדות אל החופה כאשר לצידן חלל עצום, ללא אב או אם שיניחו יד מברכת ויעמדו לצידם ברגע הגדול והמרגש של חייהם.

עין לא נותרה יבשה כאשר נחשפו הנתונים על מצבם של היתומים הללו, שחוו שבר נורא ואיבדו את היקר להם מכל. כעת, כשהם עומדים להקים את ביתם ולהתחיל פרק חדש בחיים, הם ניצבים מול שוקת שבורה, ללא יכולת בסיסית לשלם על הוצאות החתונה או לקנות ציוד מינימלי לביתם החדש. זעקתם של היתומים קורעת את הלב, ודמעותיהם מבקשות מענה.

מול המצוקה הקשה, נכנסו שליחי גדולי הדור לעובי הקורה. בארגון קופת העיר פתחו במאמץ מיוחד כדי להבטיח שאף חתן או כלה יתומים לא ירגישו בודדים בחופתם. מדובר במשימה קדושה שמטרתה לשמח חתנים וכלות יתומים בחודש אשר ישועות בו מקיפות, ולהעניק להם את השמירה וההגנה המעולים ביותר לקראת הקמת ביתם.

ההירתמות למען היתומים הגיעה לשיאה עם קריאת קודש מיוחדת במינה. האדמו"ר מראחמיסטריווקא, עמוד הישועות אשר רבים מספור נושעו מברכותיו הטהורות, שמע על מצבם של עשרים ושמונה היתומים, יצא מגדרו והעניק ברכה נדירה ומרעידה שעוררה הדים רבים בקרב הציבור כולו.

וכך קובע האדמו"ר בברכתו המפורשת והנדירה:

"כל מי שיתרום סך 280 ש"ח עבור היתומים הנישאים בחודש ניסן עד פסח, יזכה במידה כנגד מידה שלא יחסר לו כלום כל ימי חייו, בהרחבת הדעת בלא שום דאגות ממון כלל".

מדובר בהבטחה בקנה מידה היסטורי. הבטחה ברורה לשלווה כלכלית, להרחבת הדעת ולחיים שלמים ללא דאגות פרנסה כלל. זוהי הכרעת מרנן ורבנן כי כל מי שמושיט את ידו ומוחה את דמעות היתום יזכה מידה כנגד מידה להגנה מוחלטת מאת בורא עולם על ביתו שלו.

הציבור הרחב נקרא שלא לעמוד מנגד בשעה קריטית זו. החתנים והכלות ממתינים לנו. רגע לפני שהם נכנסים לחופה בדמעות, יש לנו את הזכות להפוך את בכיים לשמחה עצומה, ועל הדרך לזכות בהבטחה הנדירה לשפע ולשלווה אמיתית כל ימי חיינו.

