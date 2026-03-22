הימים שלפני החופה הם ימים של התרגשות והכנות קדחתניות. עבור שלושה חתנים צעירים עמלי תורה התקופה הזו מהולה בעצב עמוק וגעגוע צורב. כל אחד מהם איבד את אימו רח"ל. מתחת לחופה הם יעמדו ללא הדמות שאמורה הייתה ללוות אותם ביום המאושר בחייהם ולדאוג להם לנדוניה בסיסית. המציאות הקשה הזו הובאה אל שולחנו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין שמכיר את המקרים באופן אישי.

ראש הישיבה לא יכול היה לעמוד מנגד נוכח כאבם של היתומים ופרסם מכתב יוצא דופן ובו קריאת קודש לציבור הרחב. "הננו בזה בבקשה בעבור שלושה חתנים, שכל אחד מהם הוא יתום רח"ל ואין לו אם להוליך אותו לחופה", כותב ומתאר את דמותם של החתנים. "וכל אחד מהם הוא שוקד ועמל בתורה, ושלושתם יראי שמים בעלי מידות טובות וידם ריקה, וההוצאות גדולות מאוד."

מדובר בשלושה מקרים שונים של בחורים מופלגים ששוקדים על תלמודם יומם וליל אך ידם אינה משגת מאומה. הקמת בית בישראל דורשת משאבים כבירים וכאשר אין אם שתדאג לצרכים הבסיסיים ביותר החוסר זועק לשמים. מתוך היכרות עמוקה עם מצוקתם פונה הגר"ח פיינשטיין בדברים היוצאים מן הלב ומבקש מהציבור להיות שלוחי גדולי הדור. "אקרא נא לנדיבי לב, יזדמנו נא רחמיכם על יתומים חתנים עמלי תורה נצרכים. לתמוך בנישואיהם בעין יפה לשמח לב יתומים."

בהכרעת מרנן ורבנן הוקמה קרן מיוחדת בקופת העיר להצלת שלושת החתנים ולתמיכה בנישואיהם. הגר"ח פיינשטיין חותם את מכתבו בהבטחה מפורשת שכל יהודי מייחל לה בימים אלו. "והקב"ה אומר אם אתה משמח את שלי אני משמח את שלך. וכל התורמים יזכו לרחמים מן השמים, להתברך במידה כנגד מידה להיות בביתם שמחות בשלימות." על כך מוסיף ראש הישיבה ברכה נדירה ועצומה לכל התורמים. "ויזכו הם ומשפחותיהם לבריאות ונחת והצלחה בכל ענייניהם, וברכה מאת אבי יתומים לכל מעשיהם."

אנשי הצדקה המלווים את המקרים המרגשים פונים לציבור לקחת חלק במצווה המיוחדת ולהרים תרומה בסך שש מאות שקלים. מאתיים שקלים לכל חתן יתום כפי בקשתו האישית והמדויקת של מרן ראש הישיבה שליט"א. זוהי קריאת קודש שאי אפשר להשיב ריקם והזדמנות פז לזכות בשמחות בשלמות בבתינו אנו.

לשמח 3 חתנים הקליקו כאן>>>