חסר תקדים! גדולי הדור בברכה היסטורית עם 'דד ליין' מפורש

חג הפסח כבר ממש בפתח. בעוד כולנו מסיימים את ההכנות האחרונות, ממרקים את הבתים ומתכוננים לליל הסדר, ישנן אלפי משפחות שאין להן שום אפשרות לקנות את הצרכים הבסיסיים ביותר לחג. מדובר במצוקה עמוקה ויומיומית שמורגשת בכל פינה בבית, זעקה אילמת של אלמנות ויתומים שאינם יודעים כיצד יסבו לשולחן החג. גדולי הדור מודעים היטב למצבן של אלפי משפחות אלו, ומכירים מקרוב את היקף החלוקה העצום של מפעל קמחא דפסחא של קופת העיר.
לאור המצב הקשה והקריסה של משפחות רבות תחת נטל ההוצאות, יוצאים כעת מרנן ורבנן גדולי התורה שליט"א במהלך דרמטי וחסר תקדים. הם מפרסמים שטר הכולל ברכה כתובה ומוקלטת עם תאריך ברור ומפורש לישועה.
בראש הקריאה המרעישה עומד הגר"ד לנדו יחד עמו חתומים זקני הדור, הגר"מ שטרנבוך, הגרמ"צ ברגמן, הגרב"ד פוברסקי, הגרמ"י שלזינגר, הגרמ"ה הירש והגר"י זילברשטיין.
שבעת רועי ישראל אומרים, כותבים וחותמים הבטחה נדירה עבור אלו שנותנים קמחא דפסחא לכל סעודות החג לשישה נפשות נענות ונזקקות. הברכה המפעימה מופיעה תחת הכותרת המרעידה "אני משמח את שלך עד ראש השנה תשפ"ז", וכך נכתב בה:
"כְּפִי שֶׁנִּתְבָּרַכְנוּ מִבּוֹרֵא עוֹלָם אִם אַתָּה מְשַׂמֵּחַ אֶת שֶׁלִּי אֲנִי מְשַׂמֵּחַ אֶת שֶׁלְּךָ, יִזְכּוּ לִרְאוֹת שִׂמְחָה בְּבֵיתָם בס"ד עד רֹאשׁ הַשָּׁנָה תשפ"ז".
העלויות כיום הן עצומות. סעודת ליל הסדר עולה בממוצע 100 שקלים לנפש, כולל המצות, המרור ושולחן עורך מינימלי. סעודת חג או שבת עולה כחמישים שקלים לנפש, וסעודות חול המועד כארבעים שקלים לנפש.
סך הכל, כל סעודות שבעת ימי החג עולות 550 שקלים לנפש, ועבור שש נפשות הסכום עומד על 3,300 שקלים.
בתרומה של 3,300 שקלים אתם זוכים לשמח שש נפשות לכל ימי החג. שש נפשות שיהיה להן ברחבות מצות, דגים, בשר, מטעמים, שוקולד ועוגיות בשפע, בלי שיצטרכו לחלוק עוגיה אחת ולמדוד מי קיבל יותר. זוהי הצלת נפשות של ממש עבור משפחות עניות שאין להן מאומה.
