גם יתומה, גם מושתלת כליה, וגם עומדת לפני חתונתה

בימים אלו יוצאת ממעונו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין קריאה של חירום המעוררת הדים רבים. הירתמותו האישית והנדירה של מרן שליט"א מגיעה בעקבות מקרה קורע לב שהובא לפתחו, אודות כלה יתומה ומושתלת כליה, אשר עומדת רגע לפני הקמת ביתה ואין בידה מאומה.

מדובר בנערה שמסכת חייה רצופה בקשיים רפואיים ואישיים כבדים. כבר משנות ינקותה סבלה ממצב בריאותי רופף, שהלך והחמיר עם השנים. המצב הגיע לנקודת קצה שאילצה אותה לעבור ניתוח מורכב של השתלת כליה, הליך אותו עברה בחסדי שמים בהצלחה רבה.

בתוך ים הייסורים והטיפולים, נגזרה עליה גם יתמות קשה, שהותירה אותה ללא משענת כלכלית או תמיכה משפחתית יציבה.

כעת, לאחר שצלחה את מסלול הייסורים הארוך וסכנת החיים מאחוריה, זכתה הנערה להתארס בשעה טובה. אולם, השמחה הגדולה מהולה בעוגמת נפש נוראה. הכלה ניצבת בפני יום חופתה כשהיא חסרת כל. חוסר האונים והבושה הטבעית מנעו ממנה לפשוט יד ולבקש עזרה, עד שהדברים הגיעו לשולחנו של מרן ראש הישיבה שליט"א, שלקח את המשא הכבד על כתפיו.

בדברי קריאתו המיוחדים מתאר מרן שליט"א את מסכת התלאות שעברה: "הכלה היתומה, שנולדה חולנית ובהמשך השנים היא נצרכה לעבור השתלת כליה, ועברה את זה ובניסים עברה את זה בהצלחה, ועכשיו היא עומדת כעבור שנים של סבל, -היא כעת עומדת להקים בית בישראל, להיכנס לחופה…".

הגאון רבי חיים פיינשטיין מוסיף ומתאר את המצוקה הדחופה: "אין מי שילווה אותה לחופה, וגם אין לה במה להיכנס לחופה, ועל כן זה מצווה גדולה מאוד לתרום לעניין הזה, הכנסת כלה וצדקה ולהחיות רוח שפלים".

בהמשך דבריו מבהיר הגאון רבי חיים פיינשטיין בדברים חתוכים וברורים מה גדול הוא השכר המצפה למסייעים: "ובלי ספק שכל התורמים בנדיבות ליבם יזכו לברכת השם בכל אשר איתם, כמו שכתוב בפסוק, רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד".

בסיום הקריאה, מברך מרן ראש הישיבה שליט"א באופן אישי את המרימים תרומה בסך 350 שקלים: "ויהיה לתורמים ברוחב לב, הם ומשפחותיהם יזכו לבריאות לאורך ימים ושנים טובות, לפרנסה ברווח, ולנחת דקדושה מכל צאצאיהם".

