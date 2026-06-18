העסקן מספר: מה הוביל לברכה הנדירה של הגר"ש גלאי?

הגר"ש גלאי לא יכל לעצור את הדמעות - צפו | צילום: צילום: באדיבות המצלם

הגר"ש גלאי לא יכל לעצור את הדמעות - צפו - צילום: באדיבות המצלם

במשך שני עשורים ראה איש החסד הבני-ברקי המקורב למשפחה כמעט הכל, אך המקרה הזה מסרב להרפות ממנו. "ראיתי בתים קשים, ראיתי יתומים, אבל הבית הזה הוא פצע פתוח שכעת מדמם יותר מתמיד", הוא מספר בכאב.

מאז נפטר אבי המשפחה לפני עשרים שנה לאחר מחלה ייסורים קשה, הבית נכנס למעגל של הישרדות יומיומית. החתן, שהיה אז תינוק בן שנתיים בלבד, גדל במציאות שבה המילה "אבא" היא מושג ערטילאי, זיכרון שאינו קיים כלל במוחו.

האם האלמנה, אישה חולה ותשושה בפני עצמה, נאלצה לגייס את כוחותיה האחרונים ממש כדי לגדל את שלושת ילדיה בדירתם הצנועה.

בתוך מציאות החיים הבלתי אפשרית הזו, התרחש מחזה מעורר השתאות שהדהים את כל מי שסבב את המשפחה. במקום לשקוע במרירות או ביאוש, הילד היתום מצא את נחמתו ואת חייו בין כותלי בית המדרש. "מדובר בבחור מקהילות עדות המזרח שצמח בכוחות עצמו לתלמיד חכם מופלג, למדן עצום שכל כולו שקידה והתמדה בתורה".

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כבר בגיל עשר, זיהה הגאון הגדול רבי שמעון גלאי את האור המיוחד הטמון בילד, והחל ללמוד עמו בחברותא קבועה, קשר רוחני עמוק שנמשך שנים רבות. במקביל, זכה הבחור לקרבה נדירה ואבהית מצדו של המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שמלווה ומסייע לו לאורך הדרך.

שתי הבנות הגדולות כבר נישאו בשעה טובה, תוך מאמצים כבירים שסחטו מהאם האלמנה את פרוטותיה האחרונות ואת מעט הבריאות שעוד נותרה בה. כעת, כשהבן הצעיר והאהוב עומד להתחתן, למשפחה אין דבר – לא כסף לבגדים בסיסיים, לא למטרת הנדוניה המינימלית ביותר, ולא לכיסוי הוצאות החתונה הבסיסיות.

"האם היא אישה בודדה, חולה ותשושה", מתריע המקורב למשפחה, "אין לה כמעט אף אחד בעולם שיעזור לה. היא נמצאת במצב של 'אין לה גואל', ואם אנחנו לא נתגייס לעזור לה ברגע זה, החתן הזה פשוט לא יוכל להיכנס לחופה".

זעקת השבר הזו הגיעה אל שולחנו של הגר"ש גלאי, שלמד עם החתן בילדותו ומכיר מקרוב את עומק השבר ואת גודל שקידתו של הבחור. הגר"ש גלאי יצא בקריאה חסרת תקדים ומעומק הלב לציבור הרחב: "באנו לבקש מעומקא דליבא שכל מי שיכול לעזור שהיתום היקר הזה יזכה להיכנס לחופה. כל אחד יודע את הקשיים, במיוחד שהאלמנה צריכה לשאת על עצמה את העול. זכות גדולה מאוד על כל אחד מאיתנו להשתתף בסכומים הגונים".

"זכות המצווה הגדולה הזאת, תעמוד בעזרת השם לכל התומכים והמסייעים, כמו שהם משמחים לב אלמנה ויתומים – הקדוש ברוך הוא מבטיח 'אם אתה משמח את שלי אני אשמח את שלך'. אנחנו מברכים את כל התומכים והמסייעים שיזכו כולם לכל הישועות, פרנסה טובה, נחת מהילדים, בריאות ואריכות ימים ושנים. השם ימלא משאלות ליבכם לטובה ולברכה".

החתן הבודד זקוק לעזרתנו הדחופה! תורמים עכשיו >>>