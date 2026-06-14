דרמה בשכונת שמואל הנביא: ברכת הכהנים של הגאון רבי יצחק כהן!

במעונו של הגאון רבי יצחק כהן, המילים "לרש אין כל" קיבלו בימים האחרונים משמעות מצמררת. אל שולחנו של הרב הגיע מקרה דחוף של כלה ירושלמית, נערה חשובה העומדת לקראת חופתה, אך מצבה הכלכלי והרקע המשפחתי כה חמור עד שהיא מוגדרת בפי הגאון רבי יצחק כהן במילים המרעידות כל לב יהודי: "היא ממש כמו יתומה בחיי אביה".

כלה שאמורה להתכונן ליום המאושר בחייה, מוצאת את עצמה שבורה ורצוצה מול שוקת שבורה, ללא יכולת לממן אפילו את הצרכים הבסיסיים ביותר לחתונה המתקרבת. דמעותיה של הכלה, המסרבת להתנחם, הגיעו עד למעונו של הגאון רבי יצחק כהן שקבע בנהמת ליבו: "מצבה מאוד מאוד דחוף".

הגאון רבי יצחק כהן, המכיר את פרטי המקרה מקרוב, החליט לצאת בקריאה אישית ונרגשת לציבור:

"אני קורא בקריאה של קודש לכל יהודי ויהודי שיכול לעזור לכלה החשובה. מצבה מאוד מאוד דחוף, לרש אין כל. בבקשה לבוא לעזרתה, היא ממש כמו יתומה בחיי אביה, מצוה רבה לסייע בידה בכל מה שאפשר".

אולם, השיא הגיע כאשר הגאון רבי יצחק כהן, ככהן ששפתותיו שומרות דעת, בחר לברך את התורמים בברכה המשולשת בתורה, מילה במילה: "יְבָרֶכְךָ ה' וְיִשְׁמְרֶךָ, יָאֵר ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָ, יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם".

לאחר מכן הוסיף הגאון רבי יצחק כהן הבטחה נדירה שמרטיטה את ליבו של כל הורה בישראל:

"ויזכה כל מי שיעזור – לשמוח בשמחת בניו וצאצאיו, ולא יחסר לו מאומה".

בימים אלו, כשכל אחד מאיתנו מתפלל לראות נחת מהצאצאים ומבקש ביטחון כלכלי ושקט נפשי, מדובר בהזדמנות בלתי חוזרת. זהו שטר ביטחון רוחני, חתום בברכת כהנים מפורשת של צדיק אמת.

הציבור נקרא להיענות לבקשתו האישית והדחופה של הגאון רבי יצחק כהן ולהיות ה"אבא" של הכלה הזו בחיי אביה. זה הזמן לנגב את דמעותיה ולהבטיח שהקב"ה ימלא את כל משאלות ליבנו לטובה, בבחינת "לא יחסר לו מאומה".

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