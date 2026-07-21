בועידה השנתית של חונכות לנוער בחסות מכון אחיה והמכון למורים, שנערכה במלון וורט בירושלים, התכנסו כ - 1000 חונכים ליום העצמה וגיבוש שהשנה הייתה בסימן "כתבוני לדורות" במטרה לחזק את ידי החונכים בפעולתם הברוכה.

במהלך היום נמסרו הרצאות מפי רבנים חשובים, כמו כן הועלו דילמות מהשטח שהומחזו על ידי אנשי חינוך מתחום הנוער המתמודד,

את המשא המרכזי בועידה נשא הגה"צ רבי יצחק כהן, רבה של שכונת שמואל הנביא בירושלים, שהרחיב בתפקידו של מחנך.

בדבריו אמר הגר"י כהן: "כשאתם קמים כל בוקר אתם צריכים לדעת ולהרגיש כי יש לכם אחריות גדולה כיצד יראה הדור הבא. לפעמים לא שמים לב לזה. אבל אתם ממש מעצבים את הדורות הבאים, בסוף הרגעים האלה של צעירי הצאן איתכם יכולים להשפיע למהלך כל החיים. כיצד יראה הבית שלו בעתיד, כיצד יראו הילדים שלו".

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במרכז הועידה התקיים פאנל מיוחד בהשתתפות ראשי הישיבות גדולי התורה. החונכים העלו את שאלותיהם בפני הרבנים וזכו למענה בהיר, דבר דבור על אופניו.

הרב שלמה דהן מנהל התוכנית שיבח בדבריו את הנוכחים ואמר שבזכותם 8500 חניכים המקבלים מענה בלמעלה מ- 500 מוסדות חינוך הנמצאים ב- 70 רשויות שונות יתחילו את שנת הלימודים ממקום טוב יותר והדגיש שעמלם של החונכים ישא פירות ופירי פירות לדורות, הוא אף ברך את החונכים שבדבר שנתעסק בו אותו צדיק לא יכשל בו זרעו.