נחשף: היתום שגדל בביתו של הגרי"ש קניבסקי עומד להתחתן

מדהים! שנים לאחר הסתלקותו של הגרי"ש קניבסקי זצ"ל, חושף בנו חביבו הגרי"ש קניבסקי, את סיפורו המדהים של היתום שגדל בבית אביו הגדול מיום היוולדו ועד פטירת אביו. הסיפור נחשף לקראת נישואיו של היתום שגדל בבית מרן.

הגרי"ש קניבסקי מציין בדבריו כי הוא בחר לצאת ולספר את הסיפור למען חתן וכלה יתומים העומדים להינשא בעוד מספר שבועות. מפרטי המקרה עולה כי החתן נושא עמו סיפור חיים ייחודי, הכולל קשר הדוק ומיוחד לבית אביו של הגרי"ש.

בדברים שנשא, העיד הגרי"ש קניבסקי כי החתן גדל מיום היוולדו בביתו של שר התורה. בלשונו סיפר: "בעוד כמה שבועות בעזרת השם אמור להתחתן בעזרת השם בחור יתום עם בחורה יתומה, זה יתום ויתומה שמתחתנים והבחור גדל פה בבית מהיום שהוא נולד, הוא ביחד עם כל משפחתו. ואבא זצ"ל, האבא והאמא זצ"ל, הם גידלו אותם מיום שהם נולדו, כל השנים. וכעת ברוך השם הוא עומד להתחתן, יש הרבה הרבה בעיות במשפחה שם".

הגרי"ש קניבסקי הוסיף ותיאר את דאגתו של אביו הגדול זצוק"ל לאחיו של החתן שנישאו בשנים עברו, ואת מצוקתם העכשווית של בני המשפחה: "כמה מהילדים שם זכו להתחתן כבר בחיי הרב, והרב השתדל מאוד מאוד לעזור להם, כתב מכתבים ודיבר עם אנשים שיעזרו להם להתחתן. ברוך השם התחתנו, הקימו בתים, יש להם ילדים. עכשיו זה הילד מתחתן אחרי פטירת הרב זצ"ל ואין להם מי שיעזור להם".

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בעקבות המצב הוקמה הקרן לאיסוף התרומות הנדרשות, בסך של 350 שקלים מכל תורם, במטרה לפתוח עבור החתן דף חדש לאחר ילדותו המורכבת ולאפשר לבני הזוג להקים את ביתם.

הגרי"ש קניבסקי הוציא מפיו במפורש ברכה נדירה למי שייקח חלק בעזרה ליתומים אלו, ובדבריו אמר: "בוודאי שכל מי שיעזור להם, אז הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ירחם עליו, שלא ישמע שוד ושבר בגבולו ולא יהיו במשפחתו יתומים".

כמו כן, מובעת התקווה והביטחון כי מרן שר התורה זצוק"ל, אשר פרש את חסותו על החתן בחייו, בוודאי יעתיר מעולם האמת בעד כל המסייעים לקרן.

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