מיוחד: הסוד של הגרב"ד פוברסקי בג' תמוז

כח מיוחד ומסתורי יש ליום ג' תמוז, החל ביום חמישי פרשת חוקת. כח מסתורי ומיוחד השמור לימים שבהם נעשו ניסים גלויים ומופתים נפלאים.

אחד הניסים הגלויים והמפורסמים ביותר שנעשו מאז נברא העולם ועד כה, היה האירוע שבו העמיד יהושע בן נון את החמה ואת הלבנה, כדי שעם ישראל יסיים את הקרב בהצלחה יתירה. "שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון".

הנס היה כה גלוי וכה מורגש, שבכל פינה ברחבי העולם הרגישו בו בגלל שינוי הזמנים והימכות היום מעבר למה שהיה אמור להימשך.

יום זה, בו שנעשו בו ניסים גלויים לאבותינו נקבע לדורות כיום שמסוגל לניסים גלויים, ועל כן רבינו הגדול ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי מזזמין לביתו היום את רעיו להנהגת הדור, רבי צבי דרבקין ורבי אריה לוי, זקני חברי מועצת גדולי התורה, ועמם מניין חבורת הקודש, הגר"מ בן שמעון, הגרש"א שטרן, הגר"ש גלאי, הגר"נ זוכובסקי, הגרמ"צ ברלין, הגרח"י מישקובסקי, הגר"א גרבוז , הגרי"א דינר והגר"י פישהוף להעתיר על תורמי קופת העיר שהקב"ה יעשה להם ניסים גלויים כמו שעשה ביום זה ליהושע ולעם ישראל.

בסיום התפילה יחתמו חברי המניין הקדוש על "שטר ניסים גלויים" עבור התורמים סכום קבוע למגבית ג' תמוז של 'קופת העיר'.

וזה נוסח השטר המיוחד:

שטר ניסים גלויים ביום ג' תמוז – לפני 3,298 שנה העמיד יהושע לעיני כל העולם כולו את השמש באמרו "שמש בגבעון דום" - ונקבע היום הזה בכלל ישראל ליום שאפשר לפעול בו ניסים גלויים.

וכן ידוע כח הצדקה המהפכת חובה לזכות ומעוררת רחמים גדולים בשמים, וצדקת קופת העיר היא הצדקה המובחרת ביותר ומחולקת מידי חודש לרבבות נפשות נענות ונזקקות, לכן העתרנו עליכם ביום ג' תמוז תשפ"ו במעמד מניין גדולי הדור, על היקרים .... (שמות התורמים) שבזכות הצדקה לקופת העיר ובזכות גזירת בית דין ביום המסוגל ג' תמוז, יעשה להם הקב"ה ניסים גלויים ויזכו לישועות גדולות, ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, הון ועושר בביתם אושר וכבוד בכל אשר יפנו ולא יהיה להם שום צער ונזק כלל, באנו עה"ח ביום ג' תמוז במושב בית דין (חתימותיהם של עשרת גדולי וצדיקי הדור שליט"א- בראשות הגרב"ד פוברסקי, הגר"צ דרבקין והגר"א לוי).

ב'קופת העיר' מציינים כי נוסח השטר מדבר בעד עצמו, והעובדה שראש הישיבה, הגרב"ד פוברסקי מזמין לביתו את רעיו להנהגת הדור, עם מניין גדולי הדור- שכולם הסכימו פה אחד כי למעמד זה יש כח לפעול ישועות, בזכות סגולת היום הקדוש, בזכות מצוות הצדקה ובזכות כח תורתם של רבותינו גדולי הדור, כל אלו מהווים עדות ברורה שאכן ראויה הסגולה הנפלאה הזאת כדי להתאמץ ולהשתתף בה, ואין ספק שכל המנדב מעותיו לצדקה כדי להיכלל בחבורה קדושה זו, לא יינזק מכך, ויראה ברכה והצלחה על טבעית בכל אשר יפנה.

זה הזמן לעשות מעשה, כאן ועכשיו, להיכנס בעובי הקורה, לתרום תרומה קבועה לצדקה שמחזיקה משפחות עניים ומאפשרת להן להתקיים בכבוד, ולזכות בישועות גלויות וחסדים גלויים מאתו יתברך.

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