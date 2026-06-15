דרמה בבית הגר"מ שטרנבוך: נחשף סיפורו של החתן שנותר חסר כל | צילום: צילום: באדיבות המצלם

דרמה בבית הגר"מ שטרנבוך: נחשף סיפורו של החתן שנותר חסר כל - צילום: באדיבות המצלם

פרטים קשים על טרגדיה משפחתית הגיעו אל שולחנו של הגר"מ שטרנבוך. חתן שגדל בתנאים של יתמות מוחלטת לאחר שמשפחתו התפרקה מתחנן לעזרה בסיסית כדי להקים בית. פוסק הדור יצא מגדרו בהבטחה נדירה.

הפרטים שנחשפו מצליחים לטלטל את כל מי שנחשף אליהם. מאחורי חזות של בחור ישיבה מן המניין מסתתר סיפור חיים של בדידות תהומית. מדובר בחתן צעיר שגדל בצל משפחה שהתפרקה לחלוטין. בעוד חבריו לספסל הלימודים נהנו מגב כלכלי ומחום של בית, הוא נאלץ להתמודד מול שברים קשים מנשוא ולשרוד את שנות בגרותו לבדו, ממש כמו יתום.

הימים האחרונים, שאמורים היו להיות המאושרים בחייו לקראת הקמת ביתו, הפכו עבורו לשעת מבחן קשה. הבדידות זועקת לשמיים. אין לו מי שיעמוד לצידו ביום חופתו, ואין מי שידאג אפילו למינימום הנדרש כדי לפתוח את החיים החדשים. העול הכלכלי מאיים לרסק את התקווה האחרונה שלו לזכות בבית נאמן בישראל.

המצוקה האילמת הזו הובאה בימים אלו אל שולחנו של הגר"מ שטרנבוך. העדויות הקשות על הבית שחרב ועל החתן העזוב זעזעו את מקורביו ושומעי לקחו של הגר"מ שטרנבוך. לנוכח המצב החריג הורה הגר"מ שטרנבוך באופן מיידי לעסקני קופת העיר להיכנס לעובי הקורה ולשמש לחתן כאבא וכאמא.

בצעד נדיר שמבטא את גודל השעה, הגר"מ שטרנבוך פונה באופן אישי אל הציבור בבקשה דחופה לאמץ את החתן, ופוסק ברכה מפורשת לכל מי שייקח חלק במצווה החשובה הזו:

"מי שתורם יקבל ברכה רבה מאת הקב"ה ומצוה רבה עד למאוד"

הקריאה ממעונו של הגר"מ שטרנבוך מכה גלים בשעות האחרונות. הציבור כולו נקרא כעת להיענות לבקשתו המפורשת, לא לעמוד מנגד בשעה שהחתן ניצב חסר אונים, ולהרים תרומה בסך 580 שקלים למקרה האישי שעליו מבקש מרן שליט"א. זו ההזדמנות להעניק לחתן התחלה של חיים בכבוד, ולזכות בברכה הנדירה מפי פוסק הדור.

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