דמיינו את הרגע הזה: חתן צעיר או כלה נרגשת צועדים אל עבר החופה. ביום שאמור להיות המאושר בחייהם, הלב שלהם נקרע מבפנים. הם מביטים ימינה ושמאלה, מחפשים את העיניים האוהבות של אבא, את החיבוק החם של אמא – אך נתקלים בחלל ריק ודומם. היתמות מכה בהם באכזריות דווקא ברגעי השיא של חייהם.

לתוך הכאב העצום הזה, נוספת מצוקה איומה לא פחות: חרדה כלכלית משתקת. אין להם מי שישלם על השמלה, על האולם, או אפילו על סעודת המצווה הבסיסית ביותר. הם ניגשים להקים בית נאמן בישראל מתוך צער עמוק, דחק וחסרון כיס משווע.

בימים אלו של חודש הרחמים והסליחות, קול זעקתם ותחנוניהם של לא פחות מ-95 חתנים וכלות יתומים עלה ובא אל שולחנו של הפוסק, הרב עמרם פריד ששמע את זעקתם האילמת של היתומים שאין בידם להשיג את ההוצאות ההכרחיות ביותר, לא יכול היה להישאר אדיש. מתוך כאב עמוק ודאגה כנה, הוא יוצא בפנייה אישית בבקשה שנעזור להם.

הרב עמרם פריד מבקש שכל אחד ואחד מאיתנו ישתתף בסכום של 10 שקלים בלבד לכל יתום. סך הכל – 950 שקלים, על מנת לאפשר ליתומים להיכנס לחופה מתוך שמחה.

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כל מי שנענה לקריאת הקודש, לא מקבל רק את הזכות העצומה של עזרה ליתומים, אלא הבטחה כתובה, חתומה וברורה מרבי עמרם פריד. ההבטחה טומנת בחובה את משאת הנפש של כל הורה וכל יהודי לפני יום הדין: "וכל השותפים יזכו להשיא את כל צאצאיהם בבריאות בנקל ובריווח גדול מידה כנגד מידה. ויקויים בהם 'אני משמח את שלך', שכל בני ביתו יעברו את יום הדין לחיים ולשלום, ויכתבו ויחתמו בספר חיים טובים וינצלו מכל הגזירות והמחלות".

כדי לחתום את הישועה ולהבטיח את פתיחת שערי השמיים עבור התורמים, הרב עמרם פריד יערוך מעמד היסטורי בערב יום הכיפורים הבעל"ט, שעות ספורות לפני כניסת יום הדין, יעלה רבי עמרם פריד אל הציון הקדוש של רבי עמרם פריד.

שם, במקום המסוגל לישועות ולרחמים, ובזמן המסוגל ביותר בשנה, יערוך הרב מעמד תפילה מיוחד עבור כל אחד ואחד מהשותפים לקרן. הוא יעתיר בעדנו לישועה פרטית בכל עניין בו הם זקוקים לרחמי שמיים. באותו מעמד נשגב, יחתום רבי עמרם פריד בכתב ידו על "שטר החזון איש לישועה קרובה לבא".

אל תחמיצו את זכות העצומה הזו רגע לפני יום הדין! תורמים עכשיו, מסייעים לחתן את החתנים והכלות המתחננים לעזרתנו וזוכים להבטחה הנדירה, עם שטר החזון איש שייחתם במעמד התפילה הנדיר של הפוסק האדיר הגר"ע פריד בערב יום הכיפורים.

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