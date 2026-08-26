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"וראו ברכה גדולה"

פרנסה טובה לשנת תשפ"ז: החתימה של הגר"ש גלאי על הסכין שלכם

מדהים! מאות יהודים מרחבי העולם כבר הספיקו לתרום לקרן המיוחדת של 'קופת העיר' | זאת, עוד לפני שהקופה הספיקה לפרסם בצורה מסודרת את פתיחתה של הקרן | מסתבר שתורמים רבים תרמו לקרן בשנה שעברה, וראו ברכה גדולה בפרנסתם, כך שהשנה ציפו לפתיחת הקרן ומיהרו לתרום לה בכפל כפליים | התורמים מקבלים לביתם את סכין הסגולה שהתברכה תחת ידיו של הגר"ש גלאי (חרדים)

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החתימה של הגר"ש גלאי על הסכין שלכם (צילום: באדיבות המצלם)

מנהג ישראל מן קדמת דנא, לקנות סכין לפני ראש השנה, ולהשתמש בה בסעודות החג, לסימנא טבא, ולמזל טוב, כדי שיזכו לפרנסה ברווח ולפתיחת שערי סייעתא דשמיא, שנאמר "החותך חיים לכל חי", והמשמעות היא שהקב"ה זן ומפרנס לכל חי די צרכו.

כמו כן נפוץ המנהג, לחזק את הסגולה הידועה באמצעות מצוות הצדקה, ולהשתדל להשתמש דווקא בסכין שהתקבלה כתוצאה מתרומה לצדקה, כך שכח המצווה משמש כ'מכפיל כח' לסגולה הנפלאה, ומעצים את השפעתה.

וביתר שאת, כשלשני אלו מצטרף כח שלישי אדיר ועוצמתי, ברכתו הטהורה של אדם גדול אשר שומר פיו ולשונו שלא לדבר דברים בטלים, והפה שלו הוא קודש קודשים לדברי תורה בלבד, שעל כגון אלו נאמר 'ככל היוצא מפיו יעשה', והקב"ה מקיים את כל דבריו, כמו שאמרו חז"ל 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'.

אם כן, אין זה פלא שמדי שנה הולכת וגדלה רשימת התורמים לקרן המיוחדת של ראש השנה ב'קופת העיר', קרן שהתורמים לה זוכים לקיים מצוות צדקה בהידור עצום, וכן זוכים לקבל לביתם סכין מהודרת מכסף, לחיתוך החלות.

הסכין התברכה מפה קדשו ותחת ידיו הטהורות של הגר"ש גלאי, שבירך את המשתמשים בה שיזכו לפרנסה ברווח גדול בשנת תשפ"ז, ולפתיחת שערי סייעתא דשמיא.

לא זו בלבד, אלא שהגר"ש גלאי אף כתב ברכה מיוחדת בכתב ידו, וזו נחרטה על כל אחד ואחד מהסכינים, בזו הלשון:

"ברכה לתורמי קופת העיר, שבזכות הצדקה מדה כנגד מדה יזכו לפרנסה בשפע ובנקל בשנת תשפ"ז הבעל"ט ורוב נחת בעז"ה"

ולאחר נוסח זה מופיעה חתימת ידו הטהורה של הגר"ש גלאי, לחיזוק ולנתינת משנה תוקף לסגולה המיוחדת.

התוצאות, כך מספרים התורמים לקרן משנים קודמות, מופלאות! מתברר שהם מדווחים על הקלה גדולה בעניין הפרנסה, ואף על מעבר למצב של הרחבה, למרות שמסביב יהום הסער ויוקר המחיה מעיק על רוב הציבור, תורמי הקרן המיוחדת זוכים להנהגה שמימית מיוחדת של ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם.

יעידו על כך התורמים הרבים שחזרו ותרמו גם השנה לאחר שתרמו בשנה שעברה ולפני שנתיים, ובביתם כבר מספר סכינים החתומים בחתימת ידו של הגר"ש גלאי, ובכל זאת אינם מוותרים ותורמים גם השנה, כדי שיזכו לברכה ולסייעתא דשמיא גם בשנת תשפ"ז בעז"ה.

לקבלת הסכין המיוחדת לפרנסה בשפע ובנקל הקליקו כאן>>>
כיכר בשיתוף קופת העירהרב שמעון גלאי

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