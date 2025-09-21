בני ישראל עם קדושים נוהגים מאות רבות בשנים לצאת אל הנהרות והנחלים בסביבות מגוריהם, לאמירת תשליך ברוב עם הדרת מלך.

יש האומרים את התפילה בראש השנה, יש האומרים אותה בעשרת ימי תשובה ויש הנוהגים לאומרה ביום סליחות י"ג מידות דווקא. מנהג ותיק זה התפשט בחיבה יתירה בכל תפוצות ישראל והפך לנחלת כלל העם, על אף שאין לו שום זכר בדברי התלמוד, גם לא בספרי הראשונים כמו הרי"ף הרמב"ם והטור.

הגם שמנהג ההליכה אל הנהר לא נזכר כלל בגמרא ובפוסקים הראשונים, מכל מקום נמצאו לו סימוכין מן המקרא, כפי שהובא על ידי הגאון רבי מאיר פויזנער זצ"ל בספרו 'בית מאיר' (סי' תקפג). הוא קישר את המנהג לפסוק (שמואל-אז, ו): "ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני השם", כאשר תרגום יונתן מפרש: "ושפיכו לבהון בתיובתא כמיא קדם השם". גם רש"י שם פירש את הדבר: "סימן הכנעה הרי אנו לפניך כמים הללו הנשפכים", ומכאן רמז כי עוד בימיהם של הנביאים הראשונים היו עושים במים לסימן ולרמז על התשובה וההכנעה לפני הקב"ה, ועל דרך זו אנו נוהגים לילך אצל המים.

רמז למנהג מן הכתוב

ראשית כל, נתמקד בשאלה מדוע מנהג זה נעשה דווקא על המים, ומה ראו המים להתקרב יותר משאר דברים שיכלו לומר עליהם את פסוקי הרחמים בתפילה נשגבה זו, וטעמא בעי למילתא. הטעם הפשוט והמפורסם, המובא גם במקור הראשוני למנהג זה במהרי"ל (הלכות ראש השנה), קובע כי ההליכה היא "להשליך שם עוונותינו להשתקע במצולות ים כל חטאתינו". טעם זה מבוסס על המקרא: 'תשליך במצולות ים כל חטאתינו, שלא ייזכרו ולא ייפקדו ולא יעלו על לב לעולם', (וכוונתו לדברי הכתוב במיכה וְתַשְׁלִיךְ בִּמְצֻלוֹת יָם כָּל חַטֹּאותָם) ועל שם זה קורין אותו תשליך.

היינו, כעניין שאמרו חז"ל (כריתות ו.) 'סימנא מילתא היא', שיהא רגיל אינש לאכול בריש שתא מאכלים המורים בשמם לסימן טוב לקראת השנה הבאה, ועל דרך זו נתפשט גם המנהג לילך לנהר בריש שתא, לעשות בזה פועל דמיוני לסימנא מילתא, שישליך במצולות ים כל חטאתינו.