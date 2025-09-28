חג ראש השנה בישיבת 'באר התלמוד' - חזון יחזקאל עבר השנה בהתעלות מופלאה, כאשר לצד בחורי הישיבה הצטרפו לתפילות גם אנשי המושב שביקשו להתפלל בתפילה הישיבתית. גם משגיח הישיבה מירושלים, הגאון רבי אליהו אהרון, הגיע במיוחד לתפילות ימי ראש השנה בסניף הישיבה, לצד הגאון רבי ליאור אנקונינה מראשי הישיבה.

לפני תפילת ערבית ביום הראשון שמעו הבחורים שיחת חיזוק מהגאון רבי ליאור אנקונינה, שדיבר על מעלת התפילה מעומקא דליבא. הוא הסביר שכך נפסק בשולחן ערוך, שפועל ששינה מדעת בעל הבית וזרע שעורים במקום חיטים, ונשטפה השדה כולה, חייב הפועל לשלם לבעל הבית את דמי החיטים, מכיוון שבעל הבית היה יכול לשנות את אותה גזירה שלא תשטף שדהו על ידי התפילה, וזוהי כוחה של התפילה. בלילה השני מסר שיחה משגיח הישיבה בירושלים, הגאון רבי אליהו אהרון, על מעלת לימוד התורה בשמחה ובחיוּת, ואף הסביר שזהו 'זכרינו לחיים' – ש'חיים' הכוונה לחיוּת שבחיים, שזהו לימוד התורה הקדושה.

בנוסף, בערב ראש השנה שמעו הבחורים שיחה מיוחדת מאת נשיא הישיבה, הגה"צ רבי יהודה כהן, חבר מועצת חכמי התורה. הוא פתח ואמר "אשריכם בחורי הישיבות שאתם עומדים בניסיונות שלא היו באף דורות, התרגשתי לראות את הריתחא דאורייתא בבית המדרש". בדבריו סיפר נשיא הישיבה על רבותיו חכמי פורת יוסף, על שקידתם הנפלאה בלימוד, ועל ההשגות הנשגבות שזכו להגיע, והצורך להידמות לאותם מידות. בסוף דבריו ליוו הבחורים את ראש הישיבה לרכבו מתוך שירת "לאורו" ו"אמת מה נהדר".

כמו כן, לקראת ראש השנה נערך בישיבה זיץ מיוחד על ידי ראש הישיבה, הגאון רבי חנוך כהן, שבו העביר לבחורים את מסר מעלת הימים הנוראים וכמה לכל אחד ישנה אפשרות להתרומם למעלות עצומות. במהלך הזיץ שרו הבחורים שיר אותו כתב ראש הישיבה בעצמו, שיר שמעביר מסר מהימים הנוראים וגדלות הבורא. לבסוף שרו הבחורים את השיר "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים", ואף כמה בחורים נתנו לראש הישיבה את צווי הגיוס שנשלחו אליהם הביתה, ונערך מעמד מרגש של שריפת הצווים.

יצוין שאנשי המושב לא יכלו שלא ליטול חלק במעמד המרגש ואף הגיעו עם ילדיהם להתחזק מהמעמד הגדול.