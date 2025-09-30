רבי נח יפה מלעכוויטש היה האדמו"ר השני לשושלת לעכוויטש. הוא נולד בשנת ה'תקל"ה בלעכוויטש לאביו, רבי מרדכי מלעכוויטש. רבי נח היה תלמידם של אביו ושל רבי ברוך ממז'יבוז'. מגיל צעיר הסתיר רבי נח את הנהגותיו עד שהחל לכהן באדמו"רות.

לאחר פטירת אביו בי"ג בשבט תק"ע, נסע רבי נח עם חברו רבי מיכל מלעכוויטש להתייעץ אצל רבי ברוך ממז'יבוז' בנוגע לקביעת ממלא המקום. רבי ברוך הורה: "שרבי נח ינהיג ורבי מיכל יסייע".

רבי נח לא נהג לומר דברי תורה ברבים. תלמידו, רבי משה מקוברין, אמר עליו בהקשר זה את הפסוק: "אין אומר ואין דברים", ובכל זאת "בכל הארץ יצא קום". כאשר תלמידיו תהו מדוע אינו מתנהג בכמה דברים כאביו, הוא השיב תשובה ייחודית: "אני עושה ממש כאבי; אבי לא חיקה שום אדם, ואני גם לא מחקה שום אדם".

בדומה לאביו, שימש רבי נח כנשיא קופת מעות ארץ הקודש מטעם כולל רייסין. הוא פעל רבות למען חסידי ארץ ישראל ואף הזהיר את חסידיו מאוד לבל יעבור יום מבלי לתת מעות לצורך ארץ ישראל. הוא גם חיזק את תלמידיו בעבודת ה': כאשר מרן הס"ק הר"א מסלונים התאונן בפניו על הסתר פנים וחשכות בעבודת ה', ענה לו רבי נח: "ומה בכך? הלוא יש מלאכים שעובדים את הקב"ה רק מתוך בחינה זו".

רבי נח הדגיש את חשיבות השלמות בעשיית המצוות. מסופר כי כאשר ראה את אחד מתלמידיו שמח מאוד מפני שזכה לקיים מצווה גדולה, שאל אותו רבי נח אם עשה מצווה זו "בשם כל ישראל" ולזכות אף אותם. אם כן, אמר לו, אזי "אני מקנא בך, ואם לא - אינני מקנא בך כלל, כי רק מצווה שנעשית בשם כל ישראל יש לה שלמות".

אחד מחסידיו של רבי נח מלעכוויטש היה חייט מבוקש. פעם אחת קיבל החייט הזמנה גדולה מהפריץ המקומי לתפור בגדים לו, לפריצה, ולכל בני המשפחה. החייט השלים את העבודה, אך כאשר הביא את הבגדים לארמון, התגלה אסון: הבגד שתפר היה צר מדי לפריצה. החייט, שהיה נתון במצוקה גדולה, רץ לרבו, רבי נח.

רבי נח שמע את הדברים ושאל: "מה אתה רוצה, שהבגד יתרחב או שהפריצה תתכווץ?". החייט, אדם פיקח, ענה: "חבל לי לשנות את הבגד שלי, שהפריצה תתכווץ!". רבי נח הסכים, וכך אכן היה: החסיד חזר אל הפריצה, והיא מדדה שוב את הבגד, שבאורח פלא התאים לה בדיוק.

רבי נח מלעכוויטש נפטר בלעכוויטש בתאריך ח' בתשרי ה'תקצ"ג בגיל 58 בערך. לאחר פטירתו, אמר עליו רבי מרדכי מצ'רנוביל כי נפטר "מרוב אהבת ה' ויראת ה'".