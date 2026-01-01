כיכר השבת
אחרי שכעסתי אני מרגיש כל כך גרוע. איך מתגברים על זה? 

בשיעור לפרשת ויחי, המרצה הרב יואב אקריש מגלה את הסוד שיעקב אבינו מלמד את בניו שמעון ולוי - איך באמת לשלוט על הכעס ברגע שהוא מבעבע בפנים | צפו (יהדות)

"למה עשיתי את זה?" - כל כך הרבה פעמים אנו שואלים את עצמנו כך אחרי התפרצות כעס. אבל מה עם הרגע שלפני? איך עוצרים את זה לפני שזה קורה?

בשיעור הזה על פרשת ויחי, vnrmv הרב יואב אקריש מגלה את הסוד שיעקב אבינו מלמד את שמעון ולוי - איך באמת לשלוט על הכעס ברגע שהוא מבעבע בפנים.

מה נלמד בשיעור:

למה כעס נראה כמו עוצמה אבל בעצם מבטא חולשה?

מדוע אחרי כל התפרצות אתה מרגיש מרוקן לגמרי?

הסיפור מכיתה ד' שמלמד: נתון אחד יכול לשנות הכל?

השאלה שתעצור את הכעס שלך לפני שהוא מתחיל

איך להפוך מאדם מושפע לאדם שולט ומשפיע על החיים שלך

יש דרך אחרת לגמרי - דרך שבה אתה לוקח בחזרה את השליטה האמיתית על החיים.

