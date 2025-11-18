הנגיד רבי ישראל זופניק זצ"ל ( צילום: מאת מקור, שימוש הוגן, https://he.wikipedia.org/w/index.php?curid=1613085 )

רבי ישראל זופניק נולד בשנת ה'תרס"ה (1905) בעיר קושיצה, שהייתה אז חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. הוא בא ממשפחת חסידי סטרופקוב.

חייו של זופניק קיבלו תפנית טרגית עם פרוץ מלחמת העולם השנייה. באותה עת, הוא שהה בארצות הברית לרגל עסקיו. למרבה הצער, מאמציו להציל את אשתו ואת ששת ילדיו מאירופה עלו בתוהו, והם נספו בשואה האיומה. לאחר המלחמה, נישא זופניק בשנית. הוא התקרב מאוד לאדמו"ר מסאטמר, שקבע את משכנו בניו יורק. בארצות הברית, הקים זופניק מפעלים, כולל מפעל גדול לייצור שמן כשר. הוא נודע עד מהרה כתורם בולט וחשוב למוסדות חסידות סאטמר בניו יורק, וכן למוסדות העדה החרדית בישראל. בראשית צעדיו על אדמת הקודש לאחר השואה, כשתורת אירופה חרבה וגדולי ישראל נספו, עמד רבי ישראל אזר חיל וגבורה, כשהמטרה היחידה לנגד עיניו הייתה לחזק את שארית הפליטה של היהדות החרדית הצרופה. הוא פעל רבות להקים מוסדות עולם הן בארץ ישראל והן בארצות הברית. פעולותיו של זופניק הותירו חותם פיזי עמוק בירושלים, עם תרומות משמעותיות למספר בניינים מרכזיים שנושאים את שמו. בניין זופניק משמש כמרכזה של העדה החרדית, ובו שוכנים מוסדות הנהלת העדה, בית הדין שלה, תלמוד תורה ומקווה הנושא את השם "מקוה ישראל". בנוסף, זופניק תרם אחד מבנייני ישיבת יוסף צבי, שנוסדה על ידי הרב יוסף צבי דושינסקי ברחוב שמואל הנביא; במשך שנים רבות שימש כנשיא הישיבה בברוקלין והיה אחד מ"עמודי התוך" של מוסדות "בית יוסף צבי". בית הכנסת נר ישראל - זופניק, בשכונת גבעת שאול, כולל מספר חדרי תפילה ("שטיבלך") ומקווה, ובחלקו המרכזי מונצח לוח המנציח את שמות אשתו הראשונה וששת ילדיו שנספו בשואה. בשנת תשל"ה, כשהגיע לגיל שבעים, יצא לכבודו ספר היובל "ישראל עושה חיל" בעריכת מנחם מנדל גרליץ, שהוקדש לפעולותיו בתורה, חסד וטהרת ישראל.

תל תלפיות - בית הכנסת, ברחוב גבעת שאול ( צילום: מאת יעקב - נוצר על־ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=89893420 )

איש החסד רבי ישראל זופניק זצ"ל – עובדות והנהגות

אחד הסיפורים המאלפים על דמותו והשקפתו של רבי ישראל זופניק, נוגע לספר שנערך לכבודו ולזכר פועלו במוסדות היהדות החרדית בארץ ישראל. הספר עסק, בין היתר, במאבקי היהדות החרדית בארץ ישראל נגד הפגיעות ביהדות.

בספר זה פורסמה תמונה של הפגנה למען השבת, ובה נראה שוטר מכה באלה את אחד המפגינים.

לאחר שהספר יצא לאור, קרא לעורך רבי ישראל זופניק ואמר לו: "הרי הנך בר דעת, האיך תפרסם תמונה שיהודי מכה יהודי, שמפרסמים תמונה כזו בעיתון מיילא כי למחרת זורקים את העיתון אבל בספר הייתכן?".

רבי ישראל זופניק נפטר בארצות הברית בכ"ו בחשוון ה'תשמ"ד, והוא היה בן כ-78 שנים. הלווייתו תוארה כאירוע מכובד ב"דבר ההתאחדות" של תלמידי ישיבת יוסף צבי. מקום קבורתו בבית הקברות היהודי בברוקלין, ניו יורק.