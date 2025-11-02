כיכר השבת
במהלך מעצר מבוקשים

לזה הם לא ציפו: כך זה נראה כשכוחות צה"ל פשטו על בית קפה בג'נין | צפו

מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו פשטו כוחות צה"ל על בית קפה בג'נין, במטרה לעצור חשודים בטרור | בתיעוד שהופץ והפך לוויראלי, נראים השוהים במקום מצייתים להוראת הכוחות להרים ידיים, במה שהפך ללעג לנוכח הצהרות הפלסטינים על "עמידה איתנה" נגד צה"ל | צפו בתיעוד (העולם הערבי)

כוחות צה"ל פושטים על הבית קפה בג'נין (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

