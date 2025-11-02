במהלך מעצר מבוקשים לזה הם לא ציפו: כך זה נראה כשכוחות צה"ל פשטו על בית קפה בג'נין | צפו מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו פשטו כוחות צה"ל על בית קפה בג'נין, במטרה לעצור חשודים בטרור | בתיעוד שהופץ והפך לוויראלי, נראים השוהים במקום מצייתים להוראת הכוחות להרים ידיים, במה שהפך ללעג לנוכח הצהרות הפלסטינים על "עמידה איתנה" נגד צה"ל | צפו בתיעוד (העולם הערבי)

ינ יוסי נכטיגל כיכר השבת | 23:42