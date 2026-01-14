לפני כשלושה חודשים, בדרכו לעוד יום עבודה עמוס במשרד הפנים, קיבל קובי אלתר, מנהל אגף בכיר לדוברות והסברה של משרד הפנים, שיחה ששינתה את סדר היום שלו – ואולי את חייו של אדם אחר. על הקו היו נציגי ארגון "עזר מציון" עם בשורה מרגשת: נמצאת מתאים לתרומת מח עצם עבור חולה בשנות ה-50 לחייו, הזקוק להשתלה דחופה כדי לשרוד.

"לרגע לא התלבטתי", משחזר אלתר. "השבתי מיד שאני מוכן ומזומן לסייע בהצלת חיים. לשיחה כזו, למרות כל מה שעברתי בחיים, אי אפשר באמת להתכונן". המסע של אלתר למאגר הלאומי החל כמעט במקרה, כאשר נתן דגימת רוק פשוטה במהלך גיוסו לשלב ב' בצה"ל, זאת לאחר שירות אזרחי בארגון זק"א. למרות שמאז הספיק לשרת במאות ימי מילואים כקצין הסברה בפיקוד העורף, הוא מגדיר את הזכות שנפלה בחלקו כעת כשיא של נתינה.

מרגע ההתאמה, אלתר החל בתהליך קפדני של בדיקות משלימות וליווי רפואי ואישי צמוד. התרומה עצמה בוצעה במרכז "אורנית" של הארגון, בתהליך של איסוף תאי מח עצם מזרם הדם.

"ההליך היה כרוך באי-נוחות זמנית בלבד ועבר ללא כאבים", הוא מרגיע. "אין בכלל מקום להשוואה בין אי-נוחות קלה לבין האפשרות להעניק חיים לאדם אחר. זו זכות אדירה ואני מודה לארגון על הליווי המקצועי והמרגש לאורך כל הדרך".

כעת, אלתר נושא תפילה שהתאים ייקלטו בהצלחה בגופו של החולה: "אני מקווה שהוא יבריא ויחזור לאיתנו". בסיום דבריו, הוא יוצא בקריאה נרגשת לציבור: "אל תחכו. רוצו לתת דגימה. אולי גם אתם תזכו ביום מן הימים להציל חיים".