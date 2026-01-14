כיכר השבת
הצלת חיים

טלפון אחד שינה את חייו של דובר משרד הפנים: "לרגע לא התלבטתי" 

קובי אלתר קיבל שיחה בלתי צפויה מ"עזר מציון" במהלך יום עבודה שגרתי – ומיהר להתייצב להצלת חייו של חולה בן 50 | "לרגע לא התלבטתי", משחזר אלתר. "השבתי מיד שאני מוכן ומזומן לסייע בהצלת חיים" (ברנז'ה)

לפני כשלושה חודשים, בדרכו לעוד יום עבודה עמוס במשרד הפנים, קיבל קובי אלתר, מנהל אגף בכיר לדוברות והסברה של משרד הפנים, שיחה ששינתה את סדר היום שלו – ואולי את חייו של אדם אחר. על הקו היו נציגי ארגון "עזר מציון" עם בשורה מרגשת: נמצאת מתאים לתרומת מח עצם עבור חולה בשנות ה-50 לחייו, הזקוק להשתלה דחופה כדי לשרוד.

"לרגע לא התלבטתי", משחזר אלתר. "השבתי מיד שאני מוכן ומזומן לסייע בהצלת חיים. לשיחה כזו, למרות כל מה שעברתי בחיים, אי אפשר באמת להתכונן".

המסע של אלתר למאגר הלאומי החל כמעט במקרה, כאשר נתן דגימת רוק פשוטה במהלך גיוסו לשלב ב' בצה"ל, זאת לאחר שירות אזרחי בארגון זק"א. למרות שמאז הספיק לשרת במאות ימי מילואים כקצין הסברה בפיקוד העורף, הוא מגדיר את הזכות שנפלה בחלקו כעת כשיא של נתינה.

מרגע ההתאמה, אלתר החל בתהליך קפדני של בדיקות משלימות וליווי רפואי ואישי צמוד. התרומה עצמה בוצעה במרכז "אורנית" של הארגון, בתהליך של איסוף תאי מח עצם מזרם הדם.

"ההליך היה כרוך באי-נוחות זמנית בלבד ועבר ללא כאבים", הוא מרגיע. "אין בכלל מקום להשוואה בין אי-נוחות קלה לבין האפשרות להעניק חיים לאדם אחר. זו זכות אדירה ואני מודה לארגון על הליווי המקצועי והמרגש לאורך כל הדרך".

כעת, אלתר נושא תפילה שהתאים ייקלטו בהצלחה בגופו של החולה: "אני מקווה שהוא יבריא ויחזור לאיתנו". בסיום דבריו, הוא יוצא בקריאה נרגשת לציבור: "אל תחכו. רוצו לתת דגימה. אולי גם אתם תזכו ביום מן הימים להציל חיים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בברנז´ה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר