המערכת שמשנה כללים: כך תצאו מהמינוס ותגדילו את הפלוס

יש רגע שמשפחות רבות מכירות היטב.

ה-15 לחודש. יש כסף בחשבון. מרגישים בנוח. החיים זורמים, ההוצאות מתבצעות, אולי אפילו מתפנקים קצת - מגיע.

ה-28 לחודש. מסתכלים על החשבון. ומבינים שזה קרה שוב.

הבעיה לא הייתה ב-28. הבעיה הייתה ב-15 - כשלא ידעתם לאן אתם הולכים.

פישל רוזנפלד, יועץ פיננסי משפחתי, מחבר רב המכר "פלוס מינוס" ומרצה בכיר, מכיר את הסיפור הזה טוב מדי. אחרי שנים של ליווי אישי של מאות משפחות בשנה, הוא הבין שחסר בשוק כלי אחד שיענה על מה שמשפחות באמת צריכות. לא גיליון אקסל, לא אפליקציה גנרית שנבנתה על ידי מי שמעולם לא ישב מול משפחה שנמצאת במינוס. כלי שנבנה מהשדה, מהשאלות האמיתיות, מהכאב האמיתי. כך נולדה פלטפורמת פלוס מינוס.

מה שמד הדלק עושה שאף כלי אחר לא עושה

הפיצ'ר שמגדיר את המערכת הוא גם הפשוט ביותר לתיאור - ועם זאת המשמעותי ביותר לחיי היומיום.

מד הדלק מחשב כבר מתחילת החודש כמה כסף פנוי נשאר לכם - ומזהיר אם צפויה חריגה בחשבון. לא בסוף החודש. לא באמצע. בתחילתו.

המערכת לומדת את ההוצאות הקבועות שלכם, את ההכנסות הצפויות, ואת הדפוסים שצברתם לאורך זמן - ומייצרת תחזית שמאפשרת לקבל החלטות חכמות יותר בזמן אמת. לא קסם - חישוב חכם שמבוסס על הרגלים אמיתיים. המוח העייף אחרי יום עבודה לא מצליח לעשות את החשבון הזה בראש. המערכת עושה אותו בשבילכם.

אחרי חודשיים של תיעוד, מד הדלק מתעורר לחיים. ומי שמשתמש בו - לא מופתע יותר.

מד הדלק הוא חלק ממערכת חיזוי תזרים מורחבת שכוללת גם הוצאות קבועות, יעדי חיסכון ותשלומי הלוואות לחודשים הבאים. מנויי Pro מקבלים תחזית מלאה לטווח ארוך - לא רק לחודש הקרוב.

נבנה מהשדה - לא מהמחשבה

רוב כלי הניהול הפיננסי נבנו על ידי אנשי טכנולוגיה שהבינו תוכנה. מערכת פלוס מינוס נבנתה על ידי מי שמבין משפחות.

רוזנפלד מנהל קהילת וואטסאפ של כ-17,000 איש, הוציא שני ספרי רב מכר בתחום הניהול הפיננסי המשפחתי, ומקיים קורסים קבוצתיים ופגישות ייעוץ אישיות לאורך כל השנה. הוא יושב מול משפחות שנמצאות במינוס כרוני, שמגלות לאחר עשר שנים שהביטוחים שלהן מעולם לא היו מסודרים, שהלוואת בלון בדרך לפוצץ להן את התקציב - ולא ידעו.

מהניסיון הזה נבנתה המערכת. לכן היא לא עוסקת רק בקטגוריות הוצאה. היא עוסקת בהלוואות, בביטוחים, בהשקעות, בחובות, ביעדי חיסכון, בציון פיננסי, ובחיבור ישיר ליועץ. זו לא אפליקציה תקציבית. זו מסגרת חיים פיננסית שלמה.

מה יש בפנים? עשרות כלים שמשנים את התמונה

חיזוי עתידי ותזרים

המערכת מציגה מדי חודש חיזוי AI לתזרים הכספי, ומאפשרת לשחק בתרחישים - מה יקרה אם תפחיתו קטגוריה מסוימת, תוסיפו חיסכון חודשי או תשלמו הלוואה מהר יותר. פיצ'ר ה-Shadow Mode מאפשר לבחון כל שינוי פיננסי לפני שמבצעים אותו - בלי להסתכן.

ניהול תקציב חכם

התקציב אינו קשיח. המערכת מאפשרת לערוך כל חודש לפי הצורך, לשמור על היסטוריה מדויקת, ולהגדיר התראות חריגה לפי סף אישי. אפשר לקבוע את יום תחילת החודש הפיננסי שלכם - לא חייב להיות ה-1 - וכל הדוחות יסתגלו אוטומטית.

מעקב עסקאות מתקדם

ייבוא עסקאות מכל בנק ישראלי בקובץ Excel, CSV או PDF. סריקת קבלות דרך מצלמת הטלפון עם חילוץ אוטומטי של הסכום, התאריך והמוכר. בינה מלאכותית שלומדת מהסיווגים שלכם ומציעה סיווג אוטומטי לאורך הזמן. ואם עסקה אחת שייכת לשתי קטגוריות - אפשר לפצל אותה.

יעדי חיסכון והשקעות

הגדרת יעד עם סכום ותאריך, חישוב ריבית דריבית על בסיס תשואה שנתית צפויה, מעקב אחרי יעדים במטבעות שונים לפי שערי חליפין עדכניים - ותיק השקעות שמתעדכן בזמן אמת לפי שערי השוק.

ניהול חובות והלוואות

כל הלוואה - אישית, כרטיס אשראי, אוברדראפט, משכנתא, רכב - עם יתרת חוב, ריבית ותשלום חודשי. המערכת מחשבת מתי תסיימו לשלם, מסמנת הלוואות עם ריבית חריגה, ומתריעה על הלוואות בלון לפני שהן מתפוצצות. סימולטור פירעון חובות מראה בדיוק כמה ריבית תחסכו בשיטת כדור השלג מול שיטת המפולת.

ניהול ביטוחים

כל הפוליסות - חיים, אובדן כושר עבודה, בריאות, רכוש, רכב, פנסיה - במקום אחד. ייבוא אוטומטי מ"הר הביטוח" בהעלאת קובץ מהירה. התראה 30 יום לפני פקיעת כל ביטוח.

ניהול משא ומתן

מעקב אחרי כל ניסיון הורדת תשלומים - סלולר, אינטרנט, ביטוח, משכנתא - כמה ניסיתם לחסוך וכמה חסכתם בפועל. כי מי שלא עוקב - מפסיק לנסות.

ציון פיננסי ותובנות

מדי חודש המערכת מחשבת ציון פיננסי מ-0 עד 100 על בסיס הרגלי ההוצאה, החיסכון, ההשקעות וההתחייבויות - עם הסבר מה משפיע עליו. אפשר להשוות את הציון לחודשים קודמים, ואפשר לראות איך הוא מתכתב עם משקי בית דומים בגיל, בגודל משפחה ובהכנסה - בצורה אנונימית לחלוטין.

חיבור ליועץ פיננסי

מי שעובד עם יועץ פיננסי, יועץ עסקי, סוכן ביטוח או יועץ משכנתא יכול לחבר אותו ישירות למערכת. היועץ צופה בנתונים, שולח המלצות, ובונה תוכנית עבודה עם משימות ותאריכי יעד שמופיעות בדשבורד האישי. הכל בצ'אט מאובטח בתוך המערכת - בלי מיילים ובלי וואטסאפ.

ניהול משפחתי ועסקי

בן ובת הזוג מחוברים לאותו חשבון ורואים את אותם הנתונים בזמן אמת. בעלי עסקים יכולים לפתוח חשבון עסקי מקביל עם ציון נפרד ותובנות ייעודיות. ואימות דו-שלבי שומר על הכל מאובטח.

מה ההבדל בין מי שיוצא מהמינוס למי שנשאר בו?

שאלנו את רוזנפלד מה ההבדל בין המשפחות שמצליחות לצאת מהמינוס לבין אלו שלא - והתשובה שלו עקבית: "מי שמסודר יודע מה הולך לקרות. מי שלא - מופתע בסוף החודש."

זה לא עניין של כמה משתכרים. זה עניין של מידע - בזמן הנכון, בפורמט הנכון, עם הפרשנות הנכונה.

מערכת פלוס מינוס נבנתה כדי לתת בדיוק את זה. לא לנהל עבורכם את הכסף - אלא לתת לכם את המידע שמאפשר לנהל אותו בעצמכם, בהתאם לחיים שלכם ולמטרות שלכם.

הרישום פתוח ל-60 יום ניסיון חינם.

לחצו כאן והתחילו להשתמש במד הדלק לחיזוי עתידכם הפיננסי >>>