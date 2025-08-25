חדש: הניוזלטר שיעזור לכם להפסיק לדאוג בקשר לכסף - בחינם!

מחבר רב המכר "פלוס מינוס", משיק ניוזלטר חודשי עם כל מה שמשפחה חרדית צריכה לדעת על כסף ( צילום: יח"צ )

מי הוא פישל רוזנפלד ולמה כדאי לכם להקשיב לו?

במשך שבע שנים, פישל עבד כעיתונאי כלכלי - זה אומר שהוא יודע לקחת מידע כלכלי מורכב ולהפוך אותו למשהו שאתם יכולים להבין ולהשתמש בו. אבל יותר מזה, פישל עבר בעצמו דרך לא פשוטה עם כסף. הוא יודע איך זה להיות במצב כלכלי לא טוב, ויותר חשוב - הוא יודע איך לצאת מזה. הניסיון הזה הוביל אותו לכתוב את "פלוס מינוס" - ספר שהפך למדריך מעשי לאלפי משפחות שרוצות לנהל את הכסף שלהן בצורה יותר חכמה.

מה תמצאו בניוזלטר החדש?

תוכן חודשי שמגיע ישירות אליכם:

עדכונים שחשובים לכם: מה קורה עם הריבית? איך זה משפיע על המשכנתא שלכם? מה עם מדד יוקר המחיה?

טורים כלכליים: לא תיאוריה יבשה, אלא עצות שאתם יכולים ליישם השבוע הזה.

מדריכים פשוטים: צעד אחר צעד איך לחסוך, איך להשקיע, איך לתכנן.

תוכן מהפודקאסט "פלוס מינוס": פרקים חדשים שתוכלו להאזין להם בדרך לעבודה.

מושג חודשי: כל חודש תלמדו משהו חדש שיעזור לכם להבין טוב יותר את עולם הכסף.

נתונים שמשפיעים עליכם: לא סתם מספרים, אלא מה שבאמת חשוב לתקציב המשפחתי שלכם

לחצו כאן כדי להירשם עכשיו ולקבל את הגיליון הראשון

למה עכשיו הזמן להירשם?

החיים יקרים. המצב הכלכלי משתנה כל הזמן. אם אתם רוצים להפסיק לחשוב שאתם פספסתם משהו חשוב או שאתם לא מנהלים את הכסף שלכם בצורה הכי טובה - הניוזלטר הזה בדיוק בשבילכם.

פישל כבר עשה את העבודה הקשה - הוא עבר את הטעויות, למד את השיטות, ועכשיו הוא חולק את הכל בצורה פשוטה ומעשית.

זה הזמן לקחת אחריות על העתיד הכלכלי שלכם.

הרשמה לניוזלטר - חינם ופשוט

ניוזלטר חודשי אחד שיכול לשנות את הקשר שלכם לכסף. בלי עלות, בלי התחייבות, עם אפשרות ביטול בכל רגע.

כי לנהל כסף זה לא רק חלום - זה משהו שכל משפחה יכולה ללמוד לעשות טוב יותר.