שמעתם כבר על הפינה שלנו "ניכר בכיסו"? אם לא, זה הזמן להכיר.

אנחנו כאן כדי לגעת בנושא שכולנו מתמודדים איתו יום יום, אבל לא תמיד אוהבים לדבר עליו בקול רם - כלכלת המשפחה.

כסף הוא לא רק מספרים, טבלאות או הוצאות והכנסות. מאחורי כל החלטה כלכלית יש גם רגש: הרצון לפנק ילד, החשש להחסיר משהו, הפיתוי לקנות מעבר ליכולת או התחושה שאם לא נוציא עכשיו - נפסיד הזדמנות. פעמים רבות דווקא הרגש הוא שמנהל את הארנק, ולא ההיגיון.

ופה נכנס משה קרויזר, יועץ לכלכלת המשפחה, שמגיע אלינו בכל שבוע עם סיפור חדש מהחיים. סיפור אמיתי, מוכר, כזה שכל אחד מאיתנו יכול להזדהות איתו. דרך הסיפורים האלו נלמד ביחד איך אפשר להתמודד בסיטואציות שבהן הרגש פוגש את הכיס, איך עוצרים רגע לפני שמקבלים החלטה לא נכונה, ואיך מחזירים שליטה על ההתנהלות הפיננסית בלי לאבד את החום, את השמחה ואת הרצון לפנק.

המטרה שלנו פשוטה: להראות שכלכלת המשפחה היא לא תחום טכני או יבש, אלא משהו חי ונושם, שמחובר ישירות לחיי היומיום שלנו. כשמבינים את זה, אפשר לייצר סדר וודאות, להפחית מתחים מיותרים בבית ולבנות בסיס כלכלי שמעניק שקט נפשי.

אז בכל שבוע מחכה לכם סיפור חדש, זווית מפתיעה ותובנות שתוכלו לקחת הביתה.

כי בסוף - לא מה שיש בכיס קובע, אלא איך מתנהלים איתו.