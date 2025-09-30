כיכר השבת
חיים בּאִיזִי

"אני בסדר גמור, אבל בגלל אשתי החיים שלי דפוקים" | צפו ב'חיים באיזי'

חוסר ביטחון עצמי הפך לתופעה רחבה מאוד - מה הגורם מספר אחד לכך?  ראיון מרתק עם אהרון דרמון, מכשיר מטפלים ברוח היהדות| "הכל צפוי, והרשות נתונה" - היכן נמצאת הבחירה החופשית אם השם כבר יודע במה אני אבחר? משאל רחוב |אליסף כהן מסביר בראיון את החשיבות של טיפול הוליסטי הלוקח בחשבון את כל הרבדים של המטופל: רוח-נפש-גוף| היועץ לכלכלת המשפחה, משה קרויזר, על מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה |ומה אתם עניתם על השאלה השבועית • צפו בפרק נוסף של 'חיים באיז"י' בהגשת הרב אסף רצון (יהדות)

חיים באיז"י עם הרב אסף רצון - פרק 11 (צילום: כיכר השבת)

צפו בפרק נוסף של , עם הפינות הקבועות, ועם אורחים מרתקים שהחכימו אותנו מאוד מאוד...

אהרון דרמון - מטפל אישי וזוגי, ומכשיר מטפלים ברוח היהדות, בראיון מרתק בו הוא מזהה את חוסר הביטחון העצמי כבעיה מרכזית כיום, בעיה הנובעת מבלבול בתפקידים, ומדגיש את הצורך לעבוד על מודעות עצמית על ידי הסרת "קליפות" חיצוניות וגילוי הייעוד הפנימי של הנשמה. לבסוף, הוא מציע טיפים להגברת המודעות העצמית, כמו הקשבה בלתי שיפוטית לעולם הפנימי ולרגשות.

"הכל צפוי והרשות נתונה" - הסתירה זועקת לשמיים. הכל צפוי - הקב"ה יודע כל מה שיהיה, אז איך יכול להיות ש"הרשות נתונה" ויש לנו בחירה לעשות ככל העולה על רוחנו? יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים.

מה משמעות השם הארוך 'פסיכותרפיה אינטגרטיבית-הוליסטית'? אליסף כהן, מטפל בשיטה, מסביר שפסיכותרפיה אינטגרטיבית הוליסטית היא טיפול נפשי המשתמש במגוון כלים ורואה את האדם כדבר שלם המחובר מגוף, נפש ורוח. הגישה ההוליסטית מחפשת את השורש של הקושי אצל המטופל, ומתייחסת לקשיים כאל תהליכים המנסים במקורם לעשות משהו טוב עבור האדם.

הארה מפרשת השבוע - "ואנוכי הסתר אסתיר פני..." - מדוע הפירוש הזה מופיע דווקא לאחר הפסוק המספר שבני ישראל יחזרו בתשובה? צפו בפירושו הנפלא של ה'שם משמואל'.

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר, וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז

