הרב הורה לו לחזור לבמה - "אחרת, תתן את הדין בשמיים!" | צפו 

רפאל קליינמן - איש חינוך, מרצה ושחקן, מספר בראיון על ההצגה החדשה שלו, "אודישן משמיים". ההצגה נכתבה בהשראת סיפורו האישי ועוסקת בקונפליקט הפנימי שחווים בעלי תשובה, הנובע מהצורך להתאים את עצמם לקודים חברתיים חרדיים קשים תוך נטישת זהותם הקודמת. קליינמן, שהיה בעבר אמן במה מצליח, מספר כי בתחילת דרכו הדתית הוא הדחיק כמעט לחלוטין את כישרונותיו עד שהבין שחובתו היא להשתמש בכוחות אלה בדרך ייחודית (וכמובן, מאושרת על ידי רבותיו). בלב ההצגה - המאבק לבחור באותנטיות ולא להתכחש למי שאתה באמת. התגובות להצגה הוכיחו שהמסר הזה רלוונטי לכל אדם - כל אדם הוא "כוכב" עם תפקיד ייחודי וחייב לנתב את כישרונותיו בקדושה,אחרת, הוא יצטרך לתת על כך את הדין בשמיים.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על פלישתה הבלתי צפויה של ה"שוויגער" לבית הילדים. "מה, אני לא יכולה לבוא? זה בית של הבן שלי!". הרב רבי מסביר על הרגישות שכל הצדדים צריכים לגלות לסיטואציה ה"לא תמיד נעימה" הזו.

הארה מפרשת השבוע - ""ויאבק איש עמו" - כיצד ידעו חז"ל שאותו "איש" היה שרו של עשו, ובפרשה הבאה ה"איש" זה המלאך גבריאל? התשובה מקופלת בתוכחתו של ה'דברי חיים' מצאנז, לרב שלא רצה לעזור ליהודי עני.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשמישהו מוכר פתאום נותן לנו 'כתף קרה'. וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר חוזרת. והפעם על זוג שהחליטו לחסוך, אבל הפעם על חשבון דבר חשוב, שבסוף גרם להם להפסד.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג