הרב משה רבי, מומחה לחינוך, רווחה ומשפחה בראיון פתוח על גבולות, ועל מעורבות יתר של הורים בחיי הנישואין של ילדיהם. בראיון הוא מדגיש את הרצון הטבעי של ההורים לדאוג ולמנוע טעויות, אך גם את הנזק שעלול להיגרם לקשר הזוגי של הילדים.
הרב רבי מדגיש כי התערבות יתר יכולה לפגוע בחיי הנישואין וליצור קונפליקט עבור הילדים ("בין הפטיש לסדן"), ומציע כי הדרך הנכונה היא לרוב לשתוק, לתת לילדים "לחיות" ולבנות את חייהם החדשים באופן עצמאי.
הראיון שודר במסגרת פינה חדשה - "איזי במשפחה" בתכנית חיים באיז"י.
