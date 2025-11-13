כיכר השבת
אתם הורסים להם את הנישואין: המסר הדרמטי להורים שמתערבים יותר מדי בחיים של הילדים

הורים דואגים, הם רוצים שהילדים שלהם "לא יעשו את הטעויות שאנחנו עשינו" | לפעמים, הרצון הטוב של ההורים גורם לילד הנשוי לעמוד "בין הפטיש לסדן" | התערבות, שלפעמים נעשית מחוסר ידיעה, פוגעת בקשר הזוגי ובחיי הנישואים | הרב משה רבי מעביר בראיון מסר ברור: "תעזרו לבן שלכם לעזוב אתכם" 

הרב משה רבי, מומחה לחינוך, רווחה ומשפחה בראיון פתוח על גבולות, ועל מעורבות יתר של הורים בחיי הנישואין של ילדיהם. בראיון הוא מדגיש את הרצון הטבעי של ההורים לדאוג ולמנוע טעויות, אך גם את הנזק שעלול להיגרם לקשר הזוגי של הילדים.

הרב רבי מדגיש כי התערבות יתר יכולה לפגוע בחיי הנישואין וליצור קונפליקט עבור הילדים ("בין הפטיש לסדן"), ומציע כי הדרך הנכונה היא לרוב לשתוק, לתת לילדים "לחיות" ולבנות את חייהם החדשים באופן עצמאי.

הראיון שודר במסגרת פינה חדשה - "איזי במשפחה" בתכנית חיים באיז"י. לצפייה בפרק המלא >>

