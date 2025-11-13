די, שחררו אתם הורסים להם את הנישואין: המסר הדרמטי להורים שמתערבים יותר מדי בחיים של הילדים הורים דואגים, הם רוצים שהילדים שלהם "לא יעשו את הטעויות שאנחנו עשינו" | לפעמים, הרצון הטוב של ההורים גורם לילד הנשוי לעמוד "בין הפטיש לסדן" | התערבות, שלפעמים נעשית מחוסר ידיעה, פוגעת בקשר הזוגי ובחיי הנישואים | הרב משה רבי מעביר בראיון מסר ברור: "תעזרו לבן שלכם לעזוב אתכם"