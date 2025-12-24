בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח שוב את הרב משה רבי, בפינה איזי במשפחה. הפעם דיברנו על המערכת המשפחתית שבין סבים, הורים ונכדים. הרב רבי מדגיש כי בעוד שבית הסבים נתפס כמרחב של פינוק וחופש, קיימת סכנה של גלישה לשתלטנות, שעלולה לערער את סמכות ההורים.

הוא מזהיר מפני התערבות יתרה בחינוך הילדים או מתן כספים מופרז שעלול ליצור נתק בין הילד להוריו. כדי לשמור על הרמוניה, מוצע לסבים לפעול בתיאום מלא עם ההורים ולכבד את הטריטוריה החינוכית שלהם. גישה זו נועדה להבטיח שקשר הדורות יישאר חיובי ומחבר מבלי ליצור קונפליקטים מיותרים. בסופו של דבר, המטרה היא להפוך את המפגש המשפחתי לחוויה של אהבה ותמיכה המכבדת את גבולות התא המשפחתי הגרעיני.

