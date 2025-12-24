כיכר השבת
"לא צריך את אבא ואמא": ההשלכה המסוכנת של מתן כסף מופרז לנכדים

הנכדים מחפשים אצל סבא וסבתא פינוק, סוג של 'טיול משוחרר' | אך יש להיזהר מגלישה לשתלטנות ומהעברת כוח המערערת סמכות ההורים | מתן כסף מופרז או התערבות בחינוך יוצרים שליטה מחוץ לטריטוריה |הרב משה רבי מתארח בפינה 'איזי במשפחה' ומדבר על היחס הנכון בין סבים-הורים-ילדים

איזי במשפחה עם הרב משה רבי (צילום: כיכר השבת)

בפרק החדש של חיים באיז"י זכיתי לארח שוב את הרב משה רבי, בפינה איזי במשפחה. הפעם דיברנו על המערכת המשפחתית שבין סבים, הורים ונכדים. הרב רבי מדגיש כי בעוד שבית הסבים נתפס כמרחב של פינוק וחופש, קיימת סכנה של גלישה לשתלטנות, שעלולה לערער את סמכות ההורים.

הוא מזהיר מפני התערבות יתרה בחינוך הילדים או מתן כספים מופרז שעלול ליצור נתק בין הילד להוריו. כדי לשמור על הרמוניה, מוצע לסבים לפעול בתיאום מלא עם ההורים ולכבד את הטריטוריה החינוכית שלהם. גישה זו נועדה להבטיח שקשר הדורות יישאר חיובי ומחבר מבלי ליצור קונפליקטים מיותרים. בסופו של דבר, המטרה היא להפוך את המפגש המשפחתי לחוויה של אהבה ותמיכה המכבדת את גבולות התא המשפחתי הגרעיני.

צפייה מהנה

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אצלי ברוך השם הכל בסדר.. אבל צריך באמת להרחיב על הנושא ודומיו יפה מאד
מעניין
1
אכן הוא צודק, אבל אני שואל אם כל כך ירוד הרמה של חרדים שצריך כתבה מיוחדת על כך? ואם אכן כך, אנו בבעיה רצינית!
חיים אליעזר

