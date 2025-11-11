ד"ר מולי גרוסמן - מייסד מרכז "פנימה" להכשרת מטפלים, ומטפל CBT מוסמך, בראיון מרתק על דיסתימיה. דיכאון קל, שיכול להופיע לאחר מקרה מסוים, או עקב שחיקה, ומאופיין בסימנים מתעתעים. מצד אחד האדם מתפקד כרגיל - הולך לעבודה, ללימודים וכולי (בניגוד לדיכאון קליני), אבל מצד שני הוא איבד את שמחת החיים, זה לא אותו אדם שהסביבה מכירה. מה גורם לכך ואיך ניתן לטפל? צפו בראיון המרתק.

איזי במשפחה - פינה חדשה עם הרב משה רבי המוכר בענייני משפחה. בכל שבוע ניקח נושא אחד בוער ונפתח אותו כאן באולפן. והשבוע - גבולות ההתערבות של הורים בחיי בניהם ובנותיהם הנשואים.

הארה מפרשת השבוע - לאחר שאברהם סופד לשרה אומרת התורה "ויקם אברהם מעל פני מתו". מה פשר הקימה הזו? ומה ההבדל בין דרך ההתמודדות של אברהם לדרך ההתמודדות של נח?

התשובות שלכם לשאלה השבועית משבוע שעבר - מה עושים כשאחד הילדים מדבר לא יפה אל השאר? וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

'ניכּר בכּיסו' - מניעים נפשיים בכלכלת המשפחה, עם משה קרויזר.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג