החדר תפוס! "אני מגיע הביתה לשבת - ואז זורקים אותי בסלון" | זאת הבעיה שלא מדברים עליה הרב משה רבי מצביע על נקודה שמפריעה להרבה מאוד בחורים, אבל לא מדברים עליה | בחור מגיע לשבת מהישיבה, ואין לו את הפינה שלו, את המקום האישי | מאחים נשואים שמגיעים גם כן ו"תופסים" את החדרים, ועד אחיות שמשתלטות להם על החדר במשך כל השבוע • צפו