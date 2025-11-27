הרב משה רבי, התארח שוב בתכנית חיים באיז"י של השבוע, והפעם דיברנו על החשיבות של יצירת תחושת שייכות עבור בחורי ישיבה המגיעים הביתה לשבתות. הרב רבי מצביע על כך שבחורים רבים חווים חוסר ביטחון וקושי להרגיש נינוחים כאשר הם נאלצים להסתדר בסלון או בחדרים לא מסודרים, במיוחד כאשר אורחים או אחים נשואים מקבלים עדיפות על פניהם.
הפתרון המרכזי שהרב רבי מציע, הוא קיום שיחות מקדימות בין ההורים לבחור לפני הגעתו, כדי לברר מהו הסידור המועדף עליו והאם הוא בכלל מעוניין שיגיעו אורחים . חשוב שההורים ידאגו שלבן יהיה מקום קבוע, מקום משלו במהלך השבת, שכן תחושת היציבות הזו חיונית לבריאותו הנפשית של הבחור. המטרה הסופית היא לוודא שהבחור יצפה לחזור הביתה, ושהשבת תהפוך לחוויה אותנטית ומשמחת עבור כל המשפחה.
