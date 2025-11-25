ניסים אשכנזי - פסיכותרפיסט קליני המתמחה בשיטות CBT ואקט, ומומחה לטיפול בכאבים נפשיים ופיזיים, מתארח באולפן לראיון על הקושי של אנשים למצוא את "המקום" שלהם בעולם, בזוגיות, בהורות או בעבודה, וכיצד תחושת חוסר הביטוי העצמי מעידה על הבעיה. אשכנזי מסביר כיצד שיטות טיפוליות שכוללות זיהוי ערכים וכישרונות אישיים, עוזרות למטופלים להתחבר למקומם הטבעי.בנוסף, הוא מדגיש כי המטרה הטיפולית היא להוביל את המטופל להבנה כי הוא ראוי ל'מקום', ואז לעזור לו בהפחתת הפחדים - דרך חשיפה הדרגתית ועשייה.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על שבת בבית עם בחורי הישיבות שלנו. לפעמים כשהבחורים מגיעים לשבת מהישיבה - הם לא מוצאים את המקום שלהם, זה יכול להיות מקום פיזי, וזה יכול להיות מקום בלב. איך אנחנו כהורים צריכים להתכונן להגעה שלהם הביתה לשבת?

הארה מפרשת השבוע - "ויצא יצחק מבאר שבע" - כולנו מכירים את דברי חז"ל שיציאת הצדיק מהמקום עושה רושם, פנה הודה, פנה זיוה, פנה הדרה...אבל מדוע התורה מציינת את זה דווקא בהקשר של היציאה? ומה עם כל הזמן שהצדיק נמצא שם? חידושו של ה'שפת אמת' שנוגע מאוד לחינוך הילדים.

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - מה עושים כשחבר 'גנב' לנו את הרעיון ומציג אותו כאילו זה שלו? וכמובן - שאלה שבועית חדשה.

צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט, חיים הבלין

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, שמואל אריה

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג