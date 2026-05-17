יותר ויותר משפחות בישראל מגלות בחודשים האחרונים שהכסף בסוף החודש - או כבר בתחילתו - פשוט לא מספיק לכיסוי ההוצאות הבסיסיות כמו מזון, חינוך ושכר דירה. השילוב בין יוקר המחיה המאמיר לבין הריבית הגבוהה יצר מצב שבו הגירעון החודשי - הפער בין מה שנכנס למה שיוצא - הופך לקבוע.

הפתרון הזמין והמפתה ביותר הוא נטילת הלוואה 'קטנה' מהבנק או שימוש ב'אשראי צרכני' שמגלגל את החיובים בכרטיסי האשראי, בריבית גבוהה למדי. הנתונים הרשמיים של בנק ישראל שפורסמו במרץ האחרון מאשרים את התחושה הקשה שעולה משטח: חובות משקי הבית זינקו לשיא של 903 מיליארד ש"ח במהלך הרבעון הרביעי של 2025. הנתון המדאיג באמת הוא החוב שלא מיועד לדיור, שטיפס ל-250 מיליארד ש"ח.

החובות שאינם מיועדים לדיור, כוללים את ההלוואות הבאות, בדרך כלל: הלוואות לכל מטרה, מימון רכבים וחובות בכרטיסי אשראי. מדובר בגידול של 15 מיליארד ש"ח בתוך שנה אחת בלבד, נתון המעיד על כך שהציבור אינו מצליח לעמוד בעלויות המחיה ובוחר 'לקנות זמן' באמצעות חובות יקרים.

"המלכודת הזו, שבה אנשים לוקחים הלוואה חדשה רק כדי לעמוד בתשלום של הלוואה קודמת, נקראת "גלגול חובות". זוהי דרך בטוחה לקריסה, כיוון שהריבית על הלוואות אלו היא גבוהה מאוד, ובכל פעם שלוקחים הלוואה חדשה, הריבית על הריבית גורמת לחוב המקורי לתפוח למימדים שאי אפשר להחזיר. הנתונים מראים שקרוב ל-600 אלף אזרחים כבר רשומים בהליכי גבייה והוצאה לפועל עקב חוסר יכולת לעצור את כדור השלג הזה", אומר עו"ד יוסף ויצמן.

במחלקת חדלות הפירעון במשרדו, מדגישים כי השלב הקריטי ביותר הוא הרגע שבו מבינים שתזרים המזומנים הפך לשלילי. "במקום להמשיך ולקחת הלוואות נוספות שרק יעמיקו את הבור הכלכלי, ההמלצה החד-משמעית היא לעצור הכל ולפנות לייעוץ משפטי מקצועי. ייעוץ כזה מאפשר למשפחה לבחון את המצב בעיניים מקצועיות ולהחליט על המסלול הנכון: האם מדובר בהסדר חוב - כלומר, הגעה להסכמה עם הבנק על פריסת תשלומים נוחה יותר, או שיש צורך בפנייה להליך רשמי של חדלות פירעון שמעניק הגנה מלאה מהחוק", מסביר עו"ד ויצמן.

החשיבות של ייעוץ משפטי מוקדם - קריטית במיוחד למניעת הליכי גבייה אגרסיביים. ליווי מקצועי מאפשר לעצור באופן מיידי עיקולים על המשכורת או על חשבון הבנק, ואפילו לבטל הגבלות על רישיון הנהיגה שמונעות מהאדם להמשיך לעבוד. במחלקת חדלות הפירעון במשרדו של עו"ד ויצמן פועלים כדי לבנות עבור כל משפחה תוכנית פירעון ריאלית, כזו שלוקחת בחשבון את צרכי המחיה של הבית, עד להגעה להפטר המיוחל - פסק הדין שמבטל את יתרת החובות ומאפשר למשפחה לצאת לדרך חדשה.

הליווי המשפטי מבטיח שהחייב לא יעמוד לבדו מול הסוללות המשפטיות של הבנקים וחברות האשראי. הוא מקבל מעטפת המגנה על כבודו העצמי ומונעת מצב שבו החובות הופכים לנטל נפשי שמרסק את המשפחה. "הטעות של רוב האנשים היא שהם מחכים לרגע שבו הבנק חוסם להם את הכרטיס והשוקת שבורה לחלוטין", מסכם עו"ד יוסף ויצמן. "מי שלוקח הלוואה כדי לסגור הלוואה פשוט בונה פצצת זמן בתוך הבית שלו. פנייה לייעוץ משפטי היא לא בושה, אלא הצעד הכי אחראי ואמיץ שהורים יכולים לעשות למען העתיד של ביתם וילדיהם. חדלות פירעון היא הכלי שהחוק נתן כדי שהם יוכלו לעצור, לנקות את העבר ולצאת לדרך חדשה ויציבה כלכלית".