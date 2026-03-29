"יותר ויותר עסקים ומשפחות בקריסה כלכלית בעקבות המלחמה"

המציאות הכלכלית בשבועות האחרונים תחת מבצע "שאגת הארי" יצרה סחרור מסוכן בבתים רבים. עבור ר', בעל עסק משפחתי קטן מדרום הארץ ששרד בקושי רב שנתיים וחצי של לחימה מתמשכת, השבועות האחרונים היו נקודת השבירה הסופית. "פשוט אין לקוחות", הוא מתאר בכאב, "וההכנסות פחתו בבת אחת. פתאום, הצ'קים שנתתי לשכר הדירה ולספקים התחילו לחזור בזה אחר זה. בתוך שבועיים מצאתי את עצמי עם כמה עשרות צ'קים חוזרים והודעה מהבנק שהחשבון מוגבל. המתווה של ההקלות שהציע הבנק לא עזר לי, נשארתי חשוף לגמרי".

הסיפור של ר' הוא עדות למגמה רחבה שחלקה מתרכזת בימים אלו על שולחנו של עו"ד יוסף ויצמן, שמשרדו מתמחה בחדלות פירעון ובהליכי הוצאה לפועל. "אנחנו רואים הצפה של פניות ממשפחות ובעלי עסקים שפשוט נפלו בין הכיסאות בחודש האחרון", מתאר עו"ד ויצמן. "הבנק פועל לפי מערכות אוטומטיות; גם אחרי ההקלות והמתווים שפורסמו - אם חזר מספר מסוים של צ'קים, המערכת 'נועלת' את החשבון וכל כרטיסי האשראי נחסמים", מסביר עו"ד ויצמן.

"במקרה של ר', הגשנו לבית המשפט בקשה לפי סעיף 10 לחוק שמאפשר לבטל הגבלה על חשבון הבנק, אם הצ'קים חזרו בגלל פעולת איבה או מצב חירום מיוחד, כדי למנוע את האפשרות להפיכתו ללקוח מוגבל. הוכחנו שהקריסה היא תוצאה ישירה של הירידה בהכנסות בשל מבצע 'שאגת הארי'. בית המשפט קיבל את עמדתנו והורה לבטל את ההגבלה לאלתר, מה שמנע ממנו כתם של שנים בנתוני האשראי".

גם משפחת ל' מהמרכז חוותה דרמה כלכלית דומה, למרות שאינה מנהלת כל עסק, אך שני ההורים שכירים והכנסתם נפגעה משמעותית בגלל המלחמה. "הוראות קבע, חיובים וצ'קים חזרו כי עבדנו פחות שעות והמשכורות פשוט לא נכנסו כרגיל בשבועות האחרונים", הם משחזרים. "פתאום הבנק חסם לנו את היכולת להתנהל. הפחד הכי גדול שלנו היה מה יקרה עם הצ'ק של השכירות בחודש הבא".

הם פנו לאגף חדלות פירעון והוצאה לפועל במשרדו של עו"ד יוסי ויצמן שהגיבו באופן מיידי והצליחו לעצור את ההגבלה בתוך 48 שעות דרך צו עיכוב הליכים זמני.

"הציבור חייב להבין שמי שלא פועל בתוך חלון הזמן של 20 יום מרגע ההודעה של הבנק, מוצא את עצמו מול שוקת שבורה שתלווה אותו שנים קדימה", אומר עו"ד ויצמן. "והדברים נכונים שבעתיים בתקופה של 'שאגת הארי'. היכולת להקפיא את המצב ולמנוע עיקולים והגבלות היא קריטית להישרדות הכלכלית של משפחות רבות.

"אנחנו רותמים את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כדי להעניק לאנשים את האפשרות למחוק חובות ישנים שמעיקים עליהם שנים, ובוודאי כאלו שהחמירו בחודש האחרון", אומר עו"ד ויצמן. "הליווי המקצועי שלנו נועד לוודא שביום שאחרי המלחמה, הלקוחות שלנו לא רק ישרדו, אלא יוכלו לפתוח דף חדש, נקי מחובות, עם דירוג אשראי תקין ויכולת לצמוח מחדש".