"כשזה מגיע לכסף, היהודים יחללו שבת!" | סברה של גוי

מדוע הגוי חושב שיהודי יעלה על ספינה בשבת, למרות שזה אסור? | למה לא נוהגים לקיים את מנהג שש תקיעות השופר לפני שבת? | איך נהגו בארצות אשכנז להודיע לכלל הציבור ששבת נכנסת? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך 'דבר ראשון' (צילום: כיכר השבת)

מסכת עבודה זרה, דף ע'

הדף שלנו עוסק בכל מיני מצבים בהם העובד כוכבים נשאר לזמן קצר לבדו עם היין, והאם היין מותר או אסור. ובאחד הנידונים מסופר על ישראל ועובד כוכבים, שישבו יחד בספינה בערב שבת, וכשהיהודי שמע את קול השופר המכריז על כניסת השבת, הוא יצא מהספינה והלך. אמר רבא, היין מותר, משום שהגוי חושש שבכל רגע היהודי ייזכר שהוא השאיר את היין בספינה והוא יחזור לקחת אותו, לכן הוא חושש לגעת ביין.

שואל רבא ואולי נאמר שהגוי לא חושש, משום שהוא יודע שיהודי לא יחזור לספינה, כי זה אסור בשבת? עונה רבא שפעם אחת סיפר לו גר אחד, ששמו היה איסור, שהגוים רגילים לומר, שהיהודים לא שומרים שבת במקום שיש הפסד.

לגבי קול השופר, אומר רש"י שזה נעשה כדי להבדיל בין קודש לחול, כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, שהיו נוהגים לתקוע שש תקיעות כדי להבדיל את העם ממלאכה. ובאמת מבואר בפוסקים שכך צריך לנהוג, אלא שלא נהגו מפחד הגויים, כמו שכתב בספר כף החיים. וברמ"א כתב שמנהג הקהילות הוא שסמוך לשבת היה מכריז הש"ץ שצריך להתכונן לשבת, וזה במקום התקיעות שהיו בימיהם. ממילא נשאלת השאלה, אם כן כיום, שאין פחד מהגויים, מדוע לא חוזרת התקנה של התקיעות?

תירץ בספר חידושי רבי גדליה, שבזמנם, שהיו להם שדות, והיו עובדים מחוץ לעיר, היה צורך להזכיר לאנשים שישובו לבתיהם, אבל היום אין צורך בכך, אלא צריך רק לזרז את האנשים להתכונן לשבת, ולכן מספיקה ההכרזה של הש"ץ, או כמו שנוהגים בימינו, לשים שירי שבת ברמקולים ולהכריז ששבת נכנסת.

