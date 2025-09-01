כיכר השבת
מה הקשר בין חזרה בתשובה להגעלת כלים?

במשנה בדף עה' נאמר שהגעלת כלים נעשית באופן שבו השתמשו בכלי - אם בצונן ישטוף בצונן, אם ברותחין יגעיל ברותחין | מה דרש על כך המהרי"ל בדרשתו לשבת הגדול? | מה יעשה אדם שליבו בער ברצונות זרים? | ומהי העצה לחוזר בתשובה כדי לא לחזור לחטא? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך 'דבר ראשון' (צילום: כיכר השבת)

מסכת ע"ז, דף עה

במשנה בדף שלנו נאמר שמי שלוקח כלים מעובד כוכבים, צריך להגעיל אותם לפני שיוכל להשתמש בהם, כדי להוציא את האיסור שבלוע בהם. ומה דרך ההגעלה? אומרת המשנה שבכל כלי זה תלוי איך השתמשו בו, את שדרכו להטביל, אם השתמשו בו רק במים צוננים, יכול לשטוף אותו וזה מספיק. את שדרכו להגעיל יגעיל, ז"א אם השתמשו בו ע"י מים חמים, צריך להגעיל אותו ע"י מים חמים, ואם דרכו ללבן באור, אם היו משתמשים בו ישירות על האש, בלי מים, כמו לדוגמא רשת של מנגל, אז צריך ללבן את הכלי באש.

מצאנו בספר ליקוטי מהרי"ל, בדרשה לשבת הגדול, שהוא משווה לכך את דרך התשובה הראויה לכל אחד. מי שלא בער ממש באש של רצונות ותאוות זרות, הוא פשוט נפל ברשת של היצר, אבל בבסיסו יש לו שאיפות לטוב, אז מספיק שהוא יתחזק ברצון לתשובה שלימה, יקיף את עצמו באווירה של קדושה, ומשם הדרך סלולה לפניו. אבל מי שבער באש של רצונות זרים, הוא חייב להבעיר את עצמו באש של קדושה, אין לו תקנה אלא להחליף אש באש.

והוסיף עוד, שכתוב בשו"ע שלאחר ההגעלה, צריכים לשטוף את הכלי במים קרים, דהיינו , לאחר שאדם חזר בתשובה ועקר את אותם רצונות זרים שהיו לו, הוא צריך להתייחס בקרירות לעצת היצר.

