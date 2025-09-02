מה קודם, הגעלת כלים או טבילה?

בסוגיה שלנו מבואר שבנוסף להגעלת כלים שצריך לעשות כשקונים כלי מגוי, צריך גם לטבול את הכלי, כמו שכתוב בפסוק "כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש וטהר" המילה 'וטהר' היא כביכול מיותרת, ובאה ללמד שחוץ מההגעלה, ישנו דבר נוסף שצריך לעשות כדי לטהר את הכלי.

בתלמוד הירושלמי כתוב שטעם הטבילה הזו היא כדי שהכלי יצא מטומאתו של הגוי ויכנס לקדושתו של ישראל, כמו שאנחנו עושים בכלים חדשים. וישנה מחלוקת בין האחרונים, האם הטבילה חייבת להיות דווקא לאחר ההגעלה, וטבילה קודם היא פסולה וזה כמו טובל ושרץ בידו, או שניתן לטבול את הכלי גם קודם ההגעלה.

ובכן, דעת התוספות, שניתן להטביל את הכלי גם קודם ההגעלה, כי זו לא טבילה בגלל טומאה, והראיה שאנחנו מטבילים גם כלים חדשים. לדעת הר"ן לכתחילה צריך להגעיל קודם, אבל בדיעבד תועיל גם טבילה שנעשתה לפני ההגעלה. אולם דעת הרשב"ם שאפילו בדיעבד לא עולה הטבילה אם היא נעשתה קודם ההגעלה, וצריך לחזור ולהטביל שוב את הכלים.

בספר דגול מרבבה כתב, שכל מחלוקת הראשונים האלו, זה רק בכלים בני יומם, הכוונה שהשתמשו בהם באיסור ב 24 שעות האחרונות, כי אז הכלים האלו חייבים בהגעלה מדאורייתא, ואסור להשתמש בהם, לכן יש לדון האם זה כטובל ושרץ בידו או לא, אבל באופן שהכלים אינם בני יומם, ובעצם מדאורייתא מותר להשתמש בהם, וזו רק גזירה שמא ישתמש בכלי שהוא בן יומו, אז לפי כולם תועיל הטבילה שלפני ההגעלה.

הדרן עלך מסכת עבודה זרה והדרך עלן.