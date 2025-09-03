איזו מסכת  היא כמו "מת מצווה"?

בשעה טובה ובמזל טוב, אנחנו מתחילים היום בלימוד מסכת הוריות. ובאמת מצאנו בכמה מקומות שמסכת הוריות זו מסכת שכמעט ולא נלמדה בעבר, בעיקר בגלל המורכבות שלה, ולכן כמעט ולא נכתבו ספרים עליה.

בהקדמה לספר "הורה גבר" של הרב בצלאל רעגנשבורג כתב, שהוא שם לב שמסכת הוריות עזובה ונטושה ומונחת בקרן זוית, עד שכמעט אין מי שלומד ואותה, מרוב שהיא נחשבה לחמורה , לקשה, עד כדי כך שהיה מורגל בפי האנשים שכשרצו לומר על דבר מסוים שהוא דבר עמוק וסתום, היו אומרים שהוא כמו מסכת הוריות.

גם בהקדמה לספר אלף המגן על מסכת הוריות, כתב שכל אדם צריך לעסוק בלימוד המסכת העזובה והעלובה שאין לה דורשים, וכל דבר שמונח בקרב זוית ולא מתייחסים אליו, בין אם זו מצווה או מסכת, מצווה לדרוש אחריו, כמו שכתב בספר חסידים שכל מצווה שאין לה דורש הרי היא כמת מצווה, וצריך לרדוף אחריה ולעשות אותה. ומי שילמד את המסכת הזאת יקבל שכר כפול, גם על עצם הלימוד, וגם על כך שהוא לומד דווקא את המסכת העזובה הזו.

גם בהקדמה לספר "באר שבע" כתב שהוא מצא את המסכת הזאת כמו כלי שאין לו ידיות להחזיק בו. אין כמעט תוספות, אין מראי מקומות על הגמרא, אין תיקוני טעויות, למרות שהיא מסכת מאוד חמורה, ולכן האו כותב שהוא דחק את עצמו ללמוד אותה כראוי, אפילו בלי לחבר ספר עליה, אך כאשר למד אותה לעומק, הרבה קושיות והרבה ספיקות נתעוררו לו, והוא לא שקט ולא נח אלא יגע ומצא והעלה את הדברים על הכתב, ובאמת הספר 'באר שבע' על מסכת הוריות הוא ספר מועיל מאוד שיאיר את עיננו ב"ה בלימוד המסכת היקרה הזו.