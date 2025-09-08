האם מותר לאכול בשר חי ללא מליחה?

במשנה בדף שלנו מבואר שגם כאשר הכהן הגדול טועה בהוראה, ועושה מעשה על פי הוראתו, יש לו קרבן מיוחד. אבל זה בתנאי שההוראה שלו היתה שונה משל בית הדין, כי אם הוא עשה את אותו חטא כמו כלל הציבור, ממילא הוא נכלל יחד איתם. ובהמשך דנה הגמרא מה נקרא שני איסורים שונים, האם דווקא כשלומדים מפסוק אחר בתורה, או שמא דווקא כשהקרבנות הם שונים.

אחד המקרים בהם מסתפקת הגמרא הוא כשהכהן הורה להיתר חלב מסוים, ובית הדין הורו דם מסוים, זו דוגמא למקרה בו הטעם שונה, אלו שני איסורים שונים, איסור חלב ואיסור דם, אבל הקרבן שלהם שווה. ובאיזה סוג דם דיברה הגמרא? אומר רש"י כגון דם המובלע באברים. ז"א שלאחר השחיטה ישנו דם בתוך האברים, אותו הדם שאנחנו מוציאים ע"י מליחה, אך לפני המליחה הוא עדיין בלוע באברים, ואומר רש"י שזהו דם אסור.

אך באמת, דבר זה נמצא במחלוקת בין בראשונים, אכן דעת הרמב"ם כדעת רש"י והוא פסק שמי שרוצה לאכול בשר חי צריך קודם למלוח ולהדיח, ואם לא הוא עובר בלאו. אך דעת השולחן ערוך ועוד הרבה ראשונים שדם האיברים שלא פירש אינו אסור משום דם, כמו שמבואר בגמרא בכמה מקומות שבשר חי ראוי לאכילה, ורק אם רוצים לבשל אותו, והבישול הרי יגרום לדם להיפלט החוצה, אז צריך לעשות קודם מליחה והדחה.