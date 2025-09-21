הפרקליט סיים, מי נכנס עכשיו?

כיכר השבת
האם קרבן עולה בא לכפר, או שזו רק תוספת? | האם חזרה בתשובה מספיקה כדי לכפר על מצוות עשה? | ומדוע, לדעת ר' שמעון, צריך להקריב קודם כל את קרבן החטאת ורק לאחר מכן את קרבן העולה? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך 'דבר ראשון' (צילום: כיכר השבת)

מסכת זבחים, דף ז'

בדף שלנו מובאות כמה אמירות של רבא לגבי זבחים, ובאחת מהן הוא אומר ש"עולה-דורון היא", זאת אומרת שקרבן עולה הוא בעצם כמו מתנה. וקצת קשה, כיוון שאנו יודעים שקרבן עולה מביאים כדי לכפר על מצוות עשה. ובכן מסבירה הגמרא בהמשך שזה דומה לאדם שחטא למלך, והצליח לרצות את המלך באמצעות פרקליטים, אז לאחר מכן הוא מביא למלך מתנה.

ומוכיחה הגמרא כך: הרי אם הוא לא עשה תשובה, אז זה נכנס בגדר של "זבח רשעים תועבה", וקרבן כזה אינו רצוי לפני השם יתברך. ומצד שני אם הוא עשה תשובה, אז הרי כתוב שאם אדם עבר על מצוות עשה, ושב, לא זז משם עד שמוחלים לו. אם כן משמע שהתשובה מספיקה גם ללא הקרבן, אז למה צריך קרבן עולה? אלא מכאן ראיה לדברי רבא, שהעולה היא דורון, ולא באה לכפר.

והגמרא מביאה ראיה נוספת מברייתא בשם רבי שמעון - רבי שמעון אומר חטאת , למה היא באה? עונה הברייתא מה זאת אומרת למה היא באה? חטאת באה כדי לכפר. אלא מתקנת הברייתא את השאלה, למה חטאת באה לפני עולה. כידוע שכשאדם מתחייב על חטא מסויים חטאת ועולה, הוא צריך להקריב קודם את החטאת ורק לאחר מכן את העולה. אז שואל רבי שמעון למה זה באמת כך? למה דווקא בסדר הזה? ועונה רבי שמעון שהחטאת היא כמו פרקליט שנכנס, ריצה הפרקליט - נכנס דורון אחריו.

