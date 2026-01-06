היום בתוכנית "דבר ראשון", חשף המגיש משה מנס שורה של נושאים בוערים – מתעשיית התביעות הייצוגיות ועד לעדכונים פוליטיים דרמטיים.

15 מיליון ש"ח בגלל חנות פיצוחים

התוכנית פתחה בסיפורו הבלתי יאומן של דודו כהן, בעל חנות פיצוחים קטנה, שקיבל תביעה ייצוגית על סך חמישה עשר מיליון שקלים. מקרה דומה הוצג לגבי יבואן מזון לכלבים, שנתבע בטענה שלא סימן בבירור שהמזון אינו מיועד למאכל אדם.

אביר קארה, המלווה עסקים קטנים במאבק נגד "תעשיית הסחיטה", הסביר בתוכנית כי מדובר במערכת משומנת של עורכי דין ותובעים סדרתיים המנצלים פרצות בחוק (כמו חוקי נגישות או חוק הספאם) כדי להוציא כספים מבעלי עסקים על הפרות טכניות זניחות. קארה פועל לשינוי חקיקה שיחייב "התראה מוקדמת" לפני הגשת תביעה, כדי לאפשר לעסקים לתקן ליקויים מבלי להיקנס בסכומי עתק.

עדכון מכרות הזהב: "תתייעצו עם האישה"

משה מנס חזר לסוגיית מכרות הזהב באתיופיה, שם השקיעו עשרות אברכים מיליונים. מנס הבהיר כי דבריו מאתמול לא כוונו נגד אדם ספציפי: "קיבלתי הודעות שמדובר באדם צדיק וישר... ייתכן שהוא עצמו הוטעה על ידי נוכלים".

עם זאת, מנס הדגיש את חשיבות הבדיקה ומניעת המשך גיוס משקיעים חדשים עד לסיום בירור הסיכונים. הוא חתם בסיפור אישי על משקיע שניצל מהפסד מיליונים בזכות אשתו: "היא אמרה לי 'אתה לא שם אצלו שקל'. תתייעצו עם האישה, היא הצילה אותי".

המצור על ירושלים וכינוס ה"מועצת"

במישור האקטואלי, דווח על שיבושי תנועה כבדים הצפויים היום בירושלים (החל מהצהריים) עקב הפגנת מחאה נגד חוק הגיוס באזור רחוב בר אילן וצפניה. המשטרה צופה עומסי ענק בכניסות וביציאות מהעיר.

במקביל, מחר בערב צפוי להתקיים כינוס גורלי של מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל במושב אורה. האדמו"רים מגור, ויז'ניץ, צאנז, באיאן ועוד, ידונו בעמדתם כלפי חוק הגיוס. אם אגודת ישראל תחליט להתנגד לחוק, הקואליציה עלולה להצטמצם לפער של קולות בודדים בלבד, מה שיעמיד את אישור החוק בסכנה ממשית.

זעזוע בחינוך החרדי

נתון מטריד נחשף ממשרד החינוך: ל-22 בתי ספר של רשתות החינוך החרדיות הגדולות נשלל השנה הרישיון והתקצוב בוטל רטרואקטיבית. הסיבה: אי-עמידה בתוכנית היסוד או אי-לימוד מקצועות יסוד במוסדות המוגדרים כ"מוכר שאינו רשמי".