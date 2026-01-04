תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית. הדרמה בקראקס: טראמפ "שלף" את מדורו. במבצע אמריקני נועז שהורה עליו הנשיא דונלד טראמפ. ד"ר הלל אייל, מומחה לאמריקה הלטינית, התארח באולפן וניתח את המהלך: "טראמפ עבר משלב האיומים למעשים. מדובר במהירות ובדיוק שהפתיעו את הציר של רוסיה, סין ואיראן".

לדברי ד"ר אייל, ונצואלה הפכה תחת מדורו ממעצמת נפט לדיקטטורה רעבה. "מדורו היה מנותק מהמציאות, כמו הרבה דיקטטורים. הוא לא הבין שחוקי המשחק השתנו". האם המדינה בדרך לדמוקרטיה? ד"ר אייל אופטימי: "יש שם מסורת דמוקרטית ארוכה, אפשר להחיות אותה".

2 "אסון חסר תקדים": מתנדבי זק"א בלב הטרגדיה בשוויץ בעוד שוויץ ה"ישנונית" מתעוררת לאסון הכבד ביותר בתולדותיה עם עשרות הרוגים, שליחי חסד מישראל כבר נמצאים בשטח. בשיחה מרגשת מהריסות האסון, סיפרו מפקדי היחידה הבינלאומית של זק"א, נחמן דיקשטיין והרשי שיינברג, על המאמצים לאתר שלושה יהודים שנעדרים בין ההריסות.

"נחתתי מאוסטרליה בניו יורק, ומיד קיבלתי טלפון לטוס לשוויץ", מספר הרשי שיינברג, מתנדב דור שלישי בארגון. "אנחנו הולכים עם דגל ישראל בגאווה, דווקא בתקופה הזו, כדי להראות לעולם שאנחנו כאן בשביל לעזור לכולם, לא רק ליהודים". המתנדבים מחכים לאישור סופי להיכנס ל"זירה הבוערת" כדי להביא לקבורה כל שריד וכתם דם.

3. הלם בחברה הערבית: הרופא החשוד ברצח אחיו. האלימות בחברה הערבית מגיעה לשיא חדש ומזעזע: רופא נוירולוג בן 36 נעצר בחשד שרצח ביריות את אחיו הצעיר, בכר מחמוד יאסין, על רקע סכסוך משפחתי. הרופא נתפס בדירת מסתור עם האקדח ששימש לכאורה לרצח. במקביל, נקבע מותו של קשיש בן 70 שנורה בחוואלד – פתיחת שנה עקובה מדם במגזר.

4. מחאות, הפגנות והתרגשות ביום גיוס החרדים. עשרות צעירים חרדים התגייסו היום למסלולים קרביים בנצח יהודה, חטיבת חשמונאים וצנחנים. אחד האבות שליווה את בנו סיפר: "אני מאושר וגאה בבן שבחר להתגייס, בזמן שאחיו ממשיך לשקוד על תלמודו בישיבה. יש מקום לשניהם בעם ישראל".