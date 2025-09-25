בוקר טוב! אפשר לשחוט את הפסח?

בתחילת הפרק למדנו שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן, כשרים, חוץ מחטאת ומקרבן פסח. עוד למדנו שפסח שנשחט שלא לשמו פסול, רק כשהוא נעשה בזמן הפסח, דהיינו ביום יד' בניסן מחצות והלאה, אבל בשאר ימות השנה יש לקרבן פסח דין של שלמים, ולכן הוא יהיה כשר אם הוא ישחט שלא לשמו.

במשנה שלנו מצאנו מחלוקת מעניינת בין רבי יהושע לבן בתירא. מה יהיה דינו של קרבן פסח שנשחט שלא לשמו בבוקר של יום י"ד בניסן. לדעת ר' יהושע, כיון שזה לא נחשב לזמנו של הקרבן, הרי לא ניתן להקריב קרבן פסח לפני חצות, על כן זה כמו כל קרבן פסח שנשחט שלא לשמו ולא בזמנו, שהוא כשר. לעומת זאת בן בתירא פוסל אותו, כאילו נשחט בין הערביים, כאילו שהוא נשחט בזמנו.

בגמרא מצאנו מחלוקת מעניינת נוספת, והפעם בדברי בן בתירא. הרי בן בתירא מתייחס לבוקר של יום י"ד כאילו זה זמן הקרבת הפסח. אז מה יקרה אם אדם יקריב בבוקר לשם פסח ממש? האם הקרבן יהיה כשר? ובכן, לדעת רבי אושעיא כן, בן בתירא מתייחס לכל יום י"ד כאל זמן הקרבת הפסח ויכשיר פסח שנשחט לשם פסח בבוקר. לעומת זאת ר' יוחנן חולק, והוא סובר שהזמן שלפני חצות הוא זמן מורכב,מצד אחד, זה לא יום רגיל, ולכן אם ישחט שלא לשמו, הקרבן יהיה פסול, זה לא כמו שאר ימות השנה, מצד שני - זה גם עדיין לא זמן הקרבת הפסח, ולכן גם אם ישחט אותו לשמו, גם אז הקרבן יהיה פסול.