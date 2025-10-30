למה ללבוש קיטל גם בפורים?

בגמרא שלנו מובאת מחלוקת בין חכמים לבין ר' דוסא בענין הבגדים שלובש הכהן הגדול ביום הכיפורים, שלאחר שהוא פושט אותם ביום הכיפורים, נאמר "והניחם שם". חכמים למדו מהפסוק שהבגדים טעונים גניזה, ולא ניתן להשתמש בהם שוב לעולם. לעומת זאת רבי דוסא חולק וסובר שכהן הדיוט יכול להשתמש בהם, אע"פ שהם יורדים כביכול מקדושה חמורה לקדושה קלה, והתורה רק באה לאסור, שהכהן הגדול לא ישתמש בהם שוב ביום כיפורים אחר.

בספר חישוקי חמד, הביא נידון מעניין, האם מותר להשתמש בבגד ה"קיטל" עבור תחפושת של פורים, אם לדוגמא יש ילד שרוצה להתחפש לכהן גדול. לכאורה יש כאן חשש של איסור, כיון שזהו בגד מיוחד המשמש לתפילה בימים הנוראים, ולכן לדעת המשנה ברורה לא ניתן להיכנס איתו לבית הכסא. •

אולם הוא כתב להתיר משני טעמים: בטעם הראשון כתב, שהבעיה להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה, זה רק כשזה אותו השימוש, אותו מין של קדושה, רק קל ממנו, ולכן יש בזה ביזיון, אבל אם אני משתמש איתו בשימוש אחר לגמרי, אין בדבר ביזיון ויהיה מותר. בטעם השני כתב, שבגדי כהונה הם תשמיש של קדושה, אבל הקיטל המשמש לתפילה הוא רק תשמיש מצווה, אז לכתחילה, קדושתו לא כ"כ חמורה.