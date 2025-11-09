כיכר השבת
כולנו מסובין

מה יש לעשות בבני ברק כל הלילה?

יצחק נרדם בליל הסדר, ולא הספיק לאכול מצה עד שכבר הגיע חצות | האם יברך עכשיו על אכילת מצה? | האם יכול להגיד את ברכת "אשר גאלנו" שבסוף ההגדה? | ומה הוכיח ה"משכנות יעקב" מכך שהתנאים היו מסובין בבני ברק כל הלילה? | פנינת הדף היומי בהגשת הרב אסף רצון • צפו

פנינת הדף היומי מתוך דבר ראשון (צילום: כיכר השבת)

מסכת זבחים, דף נז'

כידוע, במסכת פסחים נחלקו ר' עקיבא ור' אלעזר בן עזריה האם זמן אכילת חצות הוא כל הלילה כדעת ר' עקיבא או רק עד חצות כדעת ר' אלעזר בן עזריה, ובראשונים נחלקו לפי איזו שיטה לפסוק להלכה. ובביאור הלכה כתב שבוודאי מי שלא הספיק לאכול מצה עד חצות, מחוייב לאכול גם לאחר חצות, משום ששמא הלכה מן התורה שזמנו כל הלילה, אבל מצד שני כתב שלא יברך על אכילת מצה משום ספק ברכות להקל.

בספר אורחות חיים הוסיף על כך שהוא הדין מי שלא הספיק לומר את ההגדה עד חצות, וודאי שצריך לומר גם אחרי חצות, אבל מצד שני שלא יברך ברכת "אשר גאלנו" כי מצוות סיפור יציאת מצרים היא רק בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, ולאחר חצות הרי זה ספק.

בספר משכנות יעקב הביא ראיה יפה שההלכה נפסקה כדעת ר' עקיבא, שהרי בסיפור ההגדה אנו קוראים על התנאים שהיו מסובים בבני ברק וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה, וביניהם היו גם ר' עקיבא ור' אלעזר בן עזריה, וכמו שאמרנו, הרי סיפור יציאת מצרים תלוי בזמן של אכילת הפסח, אם כן רואים שהתנאים הסכימו להלכה עם שיטת ר' עקיבא שזמן אכילת הפסח הוא כל הלילה.

