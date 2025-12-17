הבגד התלכלך? מה הבעיה, אפשר לקרוע אותו

מסכת זבחים, דף צד

אנחנו עוסקים בסוגיא של בגד שניתז עליו דם של קרבן חטאת. בפרשת צו נאמר "ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה, תכבס במקום קדוש" ומכאן לומדים שאם ניתז דם של חטאת על בגד כלשהו, יש חובה לכבס את הבגד דווקא במקום קדוש, כלומר בעזרה, ואם הבגד יצא החוצה, צריך להחזיר אותו לעזרה כדי לכבס אותו שם.

ומה הדין אם הבגד יצא החוצה ונטמא? כאן מתעוררת בעיה - הרי להכניס את הבגד לעזרה כדי לכבס אותו אנחנו לא יכולים, כי אין אפשרות להכניס דבר טמא לעזרה, ולכבס אותו בחוץ גם אי אפשר, כי צריך לכבס אותו אך ורק במקום קדוש, בפנים. ומדוע שלא נטביל אותו במקווה בחוץ, כדי להעלות אותו מטומאתו, ואז נוכל להכניס אותו? כתב בחזון אי"ש שבהכנסת הבגד למקווה אנחנו בעצם מתחילים לכבס אותו, וזה הרי אסור. אם כן מה עושים?

אומרת המשנה "קורעו, מכניסו ומכבסו", המשנה בעצם נותנת פתרון מקורי, ישנה עוד דרך להסיר את הטומאה מהבגד בעודו בחוץ, ע"י קריעה, הרי למדנו במסכת טהרות שבגד שנקרע, החשיבות שלו בטילה, אין לו שם בגד יותר, וממילא הטומאה שלו פוקעת, כך ניתן להכניס אותו לעזרה ולכבס אותו.