פושע או לא? הסערה סביב הסופר שלא הקפיד על "עוקץ דרבנו תם"

הגמרא שלנו לומדת מהמילה "וכתבתם" שתפילין ומזוזות צריכים להיכתב בכתיבה תמה, ללא פסול או מום, ולכן, אפילו אם חיסר קוצו של יוד, הם נפסלים. גם היום הביטוי קוצו של יוד, נתפס כביטוי לשלמות עד הפרט האחרון. ונשאלת השאלה, מהו אותו קוץ? ובכן, רש"י פירש שמדובר ברגל הימנית של היוד. אבל הרבה ראשונים חלקו על הרש"י הזה בטענה שזה פשוט שהרגל הימני של היוד מעכב, הרי ללא רגל ימנית, היוד אינה יוד, ועוד, שהרגל אינה נקראת קוץ.

לכן פירש רבנו תם, שלאות יוד צריך להיות עוקץ קטן שיורד למטה בצד השמאלי של היוד, מול הצד של הרגל, אלא שיש להקפיד שיהיה קצר כדי שלא ייראה כמו אות חית, והעוקץ הזה מוכר בשם עוקץ דר"ת. ונחלקו הפוסקים האם העוקץ הזה מעכב, כמו רגל ימין. בביאור הלכה כתב שדינו של ר"ת לא ברור כ"כ לפוסקים, ושלחומרא צריך לחוש לדבריו, וכן הביא מדברי הנודע ביהודה שניתן להכשיר בדיעבד יוד ללא עוקץ שמאלי. גם בחת"ם סופר כתב, שאין לפסול יוד שאין לה עוקץ כזה.

לעומת זאת, בספר שבט הלוי וכן בחזון איש כתבו שסופר שאינו מקפיד על העוקץ דר"ת נקרא פושע בכך, אלא שהוא לא מאבד את חזקתו בגלל זה. גם בספר בית דוד כתב שאין לפסול תפילין שנמצאו בהם יודין ללא הקוץ, וניתן לסמוך על שיטת רש"י שזה לא מעכב. אולם בספר פרי מגדים כתב שבבית יוסף משמע שרש"י מודה לר"ת גם בדיעבד, וגם בספר אדרת אליהו כתב שזה פסול לכל הדעות.