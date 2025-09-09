תוכנית 'דבר ראשון' היום (שלישי), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

צה״ל ושב״כ באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. אל האולפן נכנס הערביסט משה אריה לעדכן על תוצאות החיסול, מה המשמעיות של החיסול בהקשר לקשרים עם קטר ועד כמה המשמעות המוראלית גדולה למבצע פסגת האש.

דני דנון שגריר ישראל באו"ם על התככים והמזימות בגוף העויין ועל הפעילות החשובה שמצליחים לעשות ולשנות.

מאיר לב גיסו של הקדוש האברך החשוב הרב יוסף דוד הי״ד, בן 43, תושב שכונת רמות בירושלים, נרצח בפיגוע הירי המזעזע בעת שעמד בתחנת אוטובוס בדרכו ללימוד בכולל. מאיר סיפר על ייחודיותו ועשיתו הברוכה ועל הגיס שנכנס לכולם ללב.

בנוסף, אל האולפן הגיע סוכן התיירות אברהם בו יעיש שלקח אותנו אל ההסטוריה של העליה לציון בראש השנה, על המניעות הקבועות והמתחדשות, מה יעשו העריקים והדרך ועל כל האופציות הקיימות השנה בדרך לאומן.

ובכותרות היום: פיגוע וקרבות בעזה: פיגוע קשה בצומת רמות בבוקר, ובערב נפלו ארבעה לוחמי גדוד 52 (חטיבה 401) במגנן בעזה: סגן מתן אברמוביץ, סמ"ר אורי למד, סמל גדי כוטל וסמל עמית אריה רגב. חוליית מחבלים תקפה בטנק עם מטען וירי; לוחם נח"ל נפצע. חמאס מנסה מתקפות גרילה שבועיות, וצה"ל בודק חדירה דרך מנהרה.

פצועי הפיגוע: שתי פצועות מהפיגוע בצומת רמות מורדמות ומונשמות במצב קשה אך יציב בשערי צדק; ארבעה נוספים במצב בינוני נותחו. שני מחבלים חוסלו על ידי אזרחים חרדים ולוחם חשמונאים. תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לסיוע.

פעילות צה"ל: כוחות חטיבת בנימין מיפו בתים של מחבלי הפיגוע בצומת רמות בכפרים קטנה ואלקוביבה. במקביל, כוחות יהודה ויהל"ם הרסו ביתו של המחבל תאבת מסאלמה בבית עווא, שביצע פיגוע ירי בכביש המנהרות, בו נרצח הילד יהושע שמחה (12) ושלושה נפצעו. תיעוד בלעשי מהשטח.