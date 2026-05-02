שבוע חדש בפתח, והתוכנית "דבר השבוע" עם משה מנס חוזרת לסכם את כל מה שבוער, מצחיק ומעורר מחשבה במגזר ומחוצה לו. מהשאלות הקשות על גיוס חרדים ועד לחתונות ההזויות ביותר ברוסיה – צללנו לעומק הפרק האחרון וחזרנו עם תובנות.

רציתי שינוי אמיתי: הווידוי של ראש מדור גיוס

במרכז התוכנית עמד ראיון נוקב עם אלחנן וסרמן, מי ששימש עד לא מזמן כראש מדור גיוס חרדים בחטיבת 'חשמונאים' וכיום מנהל את המכינות בפרוייקט יואב, וסרמן לא חסך בביקורת על המערכת הצבאית וחשף את הסיבה האמיתית לעזיבתו.

"הצבא עובד במתכונת מסוימת – גייסת את הבחור, אמרת לו שלום ובהצלחה, וזהו. אין ליווי", מספר וסרמן "חזרתי כאשר שינו את המציאות לחלוטין" מנס מסכים אתו ומספר על חויותיו כחייל "כשאני התגייסתי הבטיחו לי הרים וגבעות, אמרו לי 'תחזור הביתה, תביא מחשב נייד'. כשהגעתי, אמרו לי 'לא יודעים מי אמר לך את זה, זה לא קשור אלינו".

וסרמן טוען כי חטיבת 'חשמונאים' היא התיקון ההיסטורי לכשל הזה. המטרה, לדבריו, היא לא "למלא מספרים" כדי לספק את דעת הקהל, אלא להביא את האוכלוסייה שלא הגיעה לצבא עד היום ולתת לה מעטפת חרדית אמיתית. "אנחנו לא רוצים נורמליזציה של הגיוס, אבל אנחנו בסיטואציה שאין ברירה. הצבא הפך לחומה האחרונה ששומרת על הציבור החרדי כחברה".

הפנצאון: חדשות שלא בטוח שתרצו לשמוע

יוסי חיים מימון הגיע לפינה שסוקרת את החדשות הכי פחות הגיוניות מרחבי הגלובוס, והפעם – שיעור בחינוך אירופאי ומסורת קולינרית מפוקפקת:

נימוס או מינוס: בצרפת גובים שבעה אירו מלקוחות חצופים ורק אירו וחצי מהמנומסים. "מוזר שהאנשים הכי אנטיפתיים באירופה מנסים לחנך אותנו לנחמדות", העיר מימון בציניות.

המרק בן ה-45: מסעדה בתאילנד מבשלת באותו הסיר את אותו המרק כבר כמעט יובל שנים. "הבנאדם אוכל מהמרק, ואז מגלה שלא שטפו את הסיר מאז המלחמה... זה מה שנקרא 'מוקפץ' באמת".

פנים חדשות, בעיות ישנות: על הניתוח המורכב בספרד בו הושתלו פנים חדשות לאדם שנכווה. "המנתח אמר שהניתוח יצא 'על הפנים'", התבדח מימון, "אבל השאלה האמיתית היא אם בישיבות האשכנזיות עדיין יזהו שהפנים ספרדיות...".

אהבה ממגש ראשון: צעיר רוסי שהתחתן עם פיצה. "מה יקרה כשהוא יגלה שיש לה פטריות? ואיך הוא ימכור אותה לגוי בפסח?".

אריאל שרפר: האם אנחנו מזלזלים בחיים?

בפאנל מרתק, אירח מנס את אריאל שרפר לדיון על היחס לחיים והפער המגזרי. השניים דנו בשאלה הטעונה: מה באמת חושבים בציבור הדתי-לאומי על החרדים? האם מדובר בהערכה לחיי התורה או שמא בתחושת זלזול בערך החיים והנשיאה בנטל? הדיאלוג חשף את המורכבות שבין שני המגזרים, במיוחד בתקופה של מלחמה בה השאלות הללו הופכות לקיומיות.

רץ ברשת: כשצה"ל פוגש את סנגל

לקינוח, הפינה הוויראלית של התוכנית הביאה לנו הצצה לצבאות העולם ברגעים שהם היו מעדיפים לשכוח:

קומנדו סנגל: תיעוד של חיילי העילית מסנגל בתלבושות ובטקסים שמעוררים תהייה אם מדובר בצבא או בתצוגת אופנה מוגזמת. הצניחה שנכשלה: הצבא הספרדי ניסה להצניח רכב צבאי. הספוילר? המצנח לא נפתח, והרכב הפך לערימת גרוטאות יקרה מאוד. הפאדיחה הישראלית: גם אצלנו לא חסרים רגעים של חוסר סנכרון במצעדים, שמוכיחים שגם הלוחמים הכי טובים יכולים לפעמים למעוד מול המצלמות.

השורה התחתונה: בין אם מדובר בלוחמי חטיבת 'חשמונאים' שמנסים לפרוץ דרך, או בצעיר רוסי שמאמין בחתונה עם פיצה – נראה שהעולם (והצבא) מעולם לא היה מוזר יותר.