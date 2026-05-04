"האם בישיבות האשכנזיות יזהו את הפנים?" | סיכום חדשותי בהומור

כמו בכל פעם, גם השבוע משה מנס ויוסי חיים מימון הביאו לכם את החדשות והעדכונים הכי לא חשובים והכי פחות רלוונטים ובזווית שלא תבינו מאיפה הם באו. הצמד, שמשלב בין הגשה מקצועית להומור ישיבתי מושחז, לקח את הכותרות הכי מוזרות מרחבי הגלובוס ותרגם אותן לשפה שרק אנחנו יכולים להבין.

נימוס או מינוס?

הפינה נפתחה בסיפור על בית קפה בצרפת שהחליט לקנוס לקוחות חצופים. "מעניין אם אפשר לשלם להם בשחור, או הפוך – פשוט לא לשלם", תהה מימון בשידור. "מה שנקרא: או נימוס או מינוס. מוזר שהאנשים הכי אנטיפתיים באירופה מנסים לחנך לנחמדות. איך אני רוצה לטוס לשם, לדפוק על השולחן ולהגיד: קחו עשרים אירו ותביאו שלוש קפה, יא אנטישמים ארורים!".

המתחזה והמרק התאילנדי

גם הכותרות המקומיות לא נשארו מחוץ לטווח. על הדיווח בדבר צעיר שהתחזה לבחור ישיבה באפליקציות שידוכין, אמר מימון: "מקווה שיעצרו את זה לפני שיגיע ליד לאחים... המוסלמים. השדכנים אומרים 'טעות אנוש', או כמו שהם מכנים את זה: חסן דומה למלך".

משם נדדו השניים לתאילנד, שם מסעדה מבשלת באותו הסיר כבר 45 שנה. "חבל שהם לא היו במדבר עם בני ישראל, זה יכול היה לעבוד מעולה", התלוצצו השניים, "הלכו רחוק עם הקטע של 'בטעם של פעם'. מה הבעיה לשטוף סיר? יש להם מלא עובדים זרים!".

"המנתח אמר למשפחה שהניתוח יצא 'על הפנים' – והוא ליטרלי התכוון לזה"

חתונה עם פיצה ופנים חדשות

אחד הרגעים המשעשעים בפינה היה הדיווח על צעיר רוסי שהתחתן עם פיצה. "לא ברור מה יקרה כשהוא יגלה שיש לה פטריות", תהה הצמד, "ומה עכשיו? כל פסח הוא ימכור אותה לגוי? זו פשוט אהבה ממגש ראשון".

לקינוח, התייחסו השניים לחדשות הרפואיות על השתלת פנים בספרד: "מעניין אם בישיבות האשכנזיות עדיין יזהו שהפנים ספרדיות", נאמר בפינה בציניות מושחזת. "המנותח בירך את הרופאים ב'שבע ברכות', בכל זאת – יש לו עכשיו פנים חדשות".

צפו בפינה המלאה מתוך "דבר השבוע"